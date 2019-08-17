4K戶外攝錄機 睇清細節保平安

180度超廣角 更闊更清

網絡攝錄機，不少人主要用在家居保安、寵物互動或留意家中兒童的一舉一動。但近期的香港局勢變化，戶外的安全問題也不容忽視。只是，現時大部分家用網絡攝錄機，都不支援戶外使用，除了由於機身不防水，更重要是長時間在太陽下暴曬，會加速外殼老化和破損。坊間少數可戶外使用的家用網絡攝錄機生產商Arlo，最近推出旗下首款支援4K解像度的Arlo Ultra，能24小時為用家提供更多的保安資訊。

對Arlo有一定認識的用家，都知道品牌的大部分網絡攝錄機，皆具備一定的防水滴功能，即使機體安裝在戶外牆壁、屋簷，在大雨中都能正常運作。當然，對用家來說，防水能力幾強都好，拍攝能力仍然是最重要的一環。Arlo Ultra鏡頭的拍攝角度由130度提升至180度超廣角，又換上支援4K解像度的800萬像素感光元件，除了可拍攝更廣闊的角度，畫質也更佳，即使放大畫面，影像亦不易變得又鬆又朦。

彩色夜視+HDR 捕捉細節

一般情况下，夜間光度不足，未必拍攝到清晰的戶外畫面。Arlo Ultra為了解決這個問題，在鏡頭上方特設一個LED聚光燈，可透過手機專用App來開關，看清楚戶外情况。機內亦設有彩色夜視模式，即使光線不足都能拍攝到彩色畫面，準確記錄可疑人物的衣物服飾。此外，機體亦設有HDR功能，在光差大的環境下能拍攝到更多細節。

除了拍攝更清晰，Arlo Ultra還有更多實用功能。它內置雙向音頻功能，用家可以利用手機App，配合攝錄機上的收音咪和喇叭，跟被攝錄的人直接交談。而此機也設有噪音消除功能，有效提升音質。另外，鏡頭上設有動態感應器，當有物體在鏡頭前移動，Arlo Ultra會透過手機App通知用家提高警覺。

偵察可疑物即通知用家

由於Arlo Ultra依賴網絡來傳送影像，連接的便捷及穩定度都相當重要。為了解決這些問題，Arlo Ultra需配合Arlo SmartHub來使用，用家先將Arlo SmartHub接駁到家中路由器，利用機內專用的雙向射頻技術ArloRF來連接攝錄機。如此轉換的其中一個原因，是確保影像以單一渠道傳至Arlo SmartHub而不受其他網絡裝置所影響，從而確保影像清晰，且能夠減少攝錄機的耗電量。值得留意的是現時購買套裝，跟機附送Arlo Smart Premier服務1年，服務包括將拍攝到的4K影像轉為1080p，存放到雲端保存30天，亦會提供技術分析功能，以分析畫面中的人、動物及車輛，對家居更有保障。

■規格

最高解像度：3840×2160像素（支援4K、1080p及720p攝錄）

鏡頭：180度超廣角

數碼變焦：12倍

電量：3至6個月

售價：$6188（包括兩部攝錄機及Arlo SmartHub）

查詢：www.arlo.com.hk/ultra

文：吳一鳴

編輯：王俊杰

電郵：etrend@mingpao.com