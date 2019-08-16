藝文青：數據是武器！

個人資料有多易被取用？每天下載免費Apps、玩遊戲、inbox聊天或登入網站都有可能把個人資料雙手奉上。學者在《以私謀權》指出，當你同意某程式使用facebook個人資料，許多時候忽略它更列明取得你朋友用戶的個人資料，一個扣一個。透過數據，商家可以對準潛在客人推銷商品，另可運用於開發更多產品。

影片聚焦英國公司劍橋分析涉及操控2016年英國脫歐公投及美國大選。公司曾宣稱他們對每一個美國人民擁有5000項分析。片中其中一名告密者、劍橋分析前核心成員Brittany Kaiser於醜聞出現後站出來踢爆更多內幕。劍橋分析透過在facebook設立個性測驗，讓用戶回答一系列問題，收集數千萬用戶個性、行為、情緒反應等建立資料庫。經分析後，他們對準有潛力被影響的用戶，即「搖擺選民」，向其派發「度身訂做」的廣告，從而改變他們。不需要多，只需要準。學者指出美國大選3個州合共約70,000票，足以令特朗普得勝。然而，朱克伯格出席美國聽證會時卻否認跟劍橋分析、特朗普助選團隊有主動合作關係，只承認對資料保護不足，出現羅生門。

自稱中立用戶更易被操控

此等網上宣傳行動含大量渲染，甚至不實手法。一些發展中國家的選舉更有如實驗場地。Brittany Kaiser翻出一段錄音資料，講述2013年加勒比海國家千里達選舉。兩大陣營分別為非裔黨派及印度裔黨派，劍橋分析協助後者宣傳。他們提出Do So口號呼籲所有年輕族群不要投票，以空洞的杯葛表達對現有政制不滿。因為公司知道在投票日，非裔年輕人會受影響至不投票，惟印度父母較要求子女順從，年輕人因而會被叫去一起投票，令票數差距大大拉開，涉及舞弊。

人們不以為意「被餵吃」大量資料，漸漸改變想法。從《以私謀權》可見，所謂「深色」人士並非關鍵，而是那些自稱中立、沒有強烈立場的用戶更易被操控。偵查記者Carole Cadwalladr指出，仇恨、憤怒被灌溉，導致社會兩極化愈來愈嚴重。在監管制度如此不足之時，只能靠個人時刻反省，每一個發帖如何入侵自己。她提醒，這是各人都逃避不了的問題：「本來設計來連繫各人的平台，已經成了武器。但我們已不能分清，因為這些內容都在一個我們跟朋友聊天，以及分享嬰孩照片的平台一起出現。一切都不止是我們看似的。」

文：小東