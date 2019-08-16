一嚿飯顛覆傳統 混醬手卷夠punk

混入濃味醬料 啖啖驚喜

店內的牆上貼滿日本舊報紙，並噴上雜亂無章的塗鴉，還有一輛奪目的1980年代古董摩托車陳列在櫥窗內，足見店家刻意建立一個龐克風格的無序空間。主廚是來自日本橫濱的鈴木猛史，他曾於澳門葡京酒店及日本麗思卡爾頓酒店工作，負責懷石料理和壽司部。製作傳統日本料理近20年，鈴木猛史是次在手卷的賣相及醬料推陳出新，他用英語笑稱「就是要夠punk！」表達創作態度。他不提供沾日式醬油的手卷食法，而是設計多款本身已混入不同濃味醬料的手卷，期望客人咬一口時有包羅萬有之感。大部分醬料帶微辣，例如辣味吞拿魚手卷混有豆瓣醬及是拉差辣椒醬、鰻魚山椒手卷配墨西哥莎莎醬，而油甘魚番茄手卷則配柚子胡椒醬。

「開放式」手卷 客人自主捲法

賣相方面，除了最傳統的「甜筒」形，還有「開放式」及西洋風的款式。「開放式」是食材放在攤開的紫菜上，讓客人自行選擇捲法，一起破舊立新；西洋風則包括砌得像熱狗般的辣味吞拿魚天麩羅加州卷，以及夾在以藍玉米製成的墨西哥薄餅中的三文魚及牛油果天麩羅卷。單點以外，餐廳設有輕量版的Denim套餐和重量版的Leather套餐，盡試各款沙律、手卷、刺身及小吃，尤其適合選擇困難症患者。

什麼人吃、什麼場合吃都塑造了每種食物的印象，而手卷擁有平民、方便及隨意的特色，既可以成為上班族的quick lunch之選，也可以是casual dining的一員，由「街頭小食」搖身變成佐酒物。這裏亦供應日本清酒、手工啤酒及日式蘇打威士忌，下次來用餐時可大叫drinks on me，就可「萬歲」全場，與在場人士一同暢飲。

■TMK

地址：上環皇后大道西77-91號荷李活中心G及H舖地下及閣樓

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