Hear HER Say...：Trust Yourself 堅持時裝夢

1. 當初為何對時裝有興趣?

讀書時最先是對廣告設計產生興趣，機緣巧合之下，讓我有機會接觸時裝，並一見鍾情，於是開始報讀夜校相關課程。

2. 什麼原因令你創立個人時裝品牌?

還未創立個人時裝品牌時，已在時裝行業待了11年，分別在Chevignon工作了5年，Bauhaus則長達6年。漸漸發現不想再做別人的商業化設計，反之很想做一些純粹的東西，屬於自己的創作。最終決定另起爐灶，於2014年，創立了時裝品牌ZL by ZLISM。

3. 建立個人創作事業的同時犧牲了什麼?

還未發展個人時裝品牌之前，已於2010年徹底辭掉全職工作，專注發展以ZLISM為名的插畫創作。首兩年可謂零收入，亦花光自己20多萬元的積蓄。創立初期，甚至要親身到香港大大小小的Gallery逐家逐户「叩門」介紹。回想初時，過程的確煎熬，畢竟也捱過了。

4. 你創作的最大特色是什麼?

所有創作必定有熒光色。

5. 無論時裝抑或插畫，為何作品同樣注滿色彩?

本就很喜歡色彩，尤其暖色系，多樣繽紛的色彩往往予人快樂的力量，故將其大量放於作品中。

6. 在香港建立時裝品牌，能否維持生計?

有幸於2015年及2016年，獲Berlin Alternative Fashion Week邀請，遠赴柏林展示ZL by ZLISM最新系列。多月前也到倫敦發表個人時裝騷，不過風光背後其實大多需要自費。現在還好，能靠插畫的穩定收入去繼續經營自己的時裝夢。

7. 能令你堅持到現在的最大推動力是什麼?

意志吧。有些東西你選擇「唔做」，就沒有人會幫你完成。有一次接了一個有關演唱會的工作，必須要趕上內地改衣，人生路不熟，當時還遇上傾盆大雨，服裝又一袋二袋，最後也得硬着頭皮，同時勉勵自己：「無人幫到你，只有自己幫到自己。」這種意志，帶領我走過一個又一個難關。

8. 身上首個刺青是哪一個?

「Trust Yourself」：初初創立自己品牌，經常自我質疑，不過，若然連自己也不相信自己，又怎說服別人相信呢？只有自己才能定義自己。

9. 你如何定義美?

有自信的人就是最美，就如日本藝人渡邊直美。請謹記先要滿足自己，方可滿足別人這道理。

10. 你最想成為一個怎樣的人?

我經常反覆問自己這個問題，亦有用筆記本摘下來。首先希望自己擁有健康的身體。其次是擁有健康的心靈與靈魂。再者希望自己能夠持之以恆地幫助身邊有需要的人，同時有平穩的收入。

■Profile

林雅儀（Zoie Lam）

畢業於平面設計與廣告科，現職插畫師，同時是本地時裝品牌ZL by ZLISM的創辦人。她的插畫作品曾於Affordable Art、首爾藝術展、Asia Contemporary Art Fair等展出；曾與不少單位聯合創作，如香港藝術發展局、903商業電台、圓方、PMQ、Samsung、IKEA、Vans、Converse、Levi’s、Adidas和Reebok等。

文：王海燕

編輯：陳淑安

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