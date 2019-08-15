隨心穿出無限可能 職業裝束 展現女性自我

早在1970年代，Mr. Armani率先模糊了男女裝之間的設計界限，讓女裝擁有豐富的輪廓，男裝則採用更為柔和的面料。Armani的崛起在當時可說是站在時代的風浪尖上，1970年代性別之間的職業壁壘開始被打破，女性可從事原先只有男性從事的行業。在這樣的時代背景下，新出現的一批職業女性，需要優雅而不失氣勢的職業裝束。Power dressing在當時的出現，正是一種時代產物。

只是，這樣的品牌價值，在2019年的今天，也許有點不合時宜。不是說power dressing不復存在，但女性更傾向在衣著上表現個人隨性自在的一面，那是一種生活方式和態度的全面體現。

色彩碰撞 強烈視覺衝擊

可喜的是，在2019年秋冬季的Emporio Armani女裝中，看到以服飾表達自我的設計方向。無所拘束的活力貫徹始終，傳達出每位女性皆可隨心穿搭的無限可能。寬大廓形的外套，可以配搭柔美的連身裙，也可以襯上緊身褲。前者的搭配表現出內斂中的一點不羈，搭配尖頭短靴，性感又時髦，是個很實甪的穿搭。後者則讓穿者個性更鮮明，女人的cool和有型就在這樣的配搭下自然流露。

不同的色彩對立碰撞，以意想不到的方式交匯融合，如此具強烈視覺衝擊的體驗，也是秋冬季的一大亮點。紅黑對比鮮明奪目，這在來季設計得到盡情發揮。紅色在所有的色彩中最為搶眼，於刺繡連身短裙和尖頭長靴上有極致演繹。薑黃、橙紅色在鮮紅色的映襯下愈加奪目，溫暖又極具個性。象牙白於黑白圖形中更顯明亮，突顯優雅風格。

說到細節部分的處理，更彰顯來季Mr. Armani對隨性自由配搭的理念和執著。西裝外套和寬鬆闊長褲上的超大格紋，設計獨特又彰顯女性的柔美氣質，顏色搭配也是一絕。無規則的花紋在外套上拼接，配以獨特的剪裁，盡顯女人瀟灑型格的一面。帶有異國情調的模糊字符，自由散落在服飾上，黑與白的碰撞予人驚喜效果。人像塗鴉和Emporio Armani的塗鴉印字T恤穿在身上，是一種態度，也是一個message。元祖EA金鷹標誌的腰帶繫在連身裙和褲裝上，是很強烈的fashion statement。單靠一件配飾便營造出氣場效果，果然是大師出品。

說到配飾一環，當然不得不提其鞋履設計。幾何形鞋跟的尖頭鞋，柔軟的靴履，超高晚宴長襪靴，小號柔軟手袋，以及連身裙上的圖形印花彼此呼應。手袋的造型也是全方位，從手拿包到斜孭袋，顏色款式與上衣和連身裙異常配合和一致，單是一系列的紅色手提袋，就已經是奪人眼球的作品。

這樣表現女人隨性自我的一個Armani系列，對忠實擁躉而言，絕對是新嘗試，新風格，這種時代革命的風格，無疑更貼近我們今天的生活。

查詢：Emporio Armani 2532 7711

文：張言志

編輯：陸亮瑋

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