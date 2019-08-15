天然精油 源自大自然力量

品牌深信「精油是大自然的生命力量」，在研發、製造精油產品，均致力將大自然的精髓注入其中，並且秉持着重環保意識的理念。自1994年起，品牌在美國猶他州和愛達荷州開發農地，並開始培植薰衣草、薄荷、香蜂草、快樂鼠尾草等香草，用作精油的主要成分。為保存天然精油的完整程度及功效，品牌特別制訂出「種子到封密」（Seed to Seal）專有生產標準，從選擇種子及種植的土壤至最後的封密過程，嚴謹監督每一個精油製造的步驟。品牌首席供應總監Lauren Walker表示：「我們提倡的Seed to Seal標準，是對品質的一種承諾。我們一向對材料來源堅持嚴格標準，並且投資大量時間和資源，以確保無論從品牌的自家農場，還是認證的供應商，也符合所需的嚴格標準。」

她補充：「我們會謹慎挑選，確保原材料來自良心機構，緊貼當地社區和氣候環境的轉變。」另外，在這項品牌獨有的標準之中，亦包含科研部分，「雖然品牌對產品質素的追求始於種植，但就其品質亦會科學驗證。我們的專業科研人員，會利用先進的方式研發產品及監測產品質素。在頂尖水平的自家實驗室中，以先進設施研發產品及監控質量。」Lauren說。同時，品牌亦為精油行業制訂了一套準則，「作為一個負責任的企業，我們堅持致力於擁護植物資源的可持續、幫助當地社區及保育環境」。

薰衣草精油 有助紓緩緊張情緒

在產品銷售方面，顧客需成為會員才可購買，對此，亦是源於品牌對精油的一套哲學：「由於精油是一門學問，當中涉及培訓和教育；當顧客手拿一瓶精油時，總不清楚其功效與使用方式，當透過互相分享、交流，才能夠認識更多。」那麼面對林林總總的精油，初階使用者可以怎樣入門？Lauren表示：「很多人也會使用薰衣草精油，於晚上幫助入眠；另外，大家亦可以在日間使用，在辦公室以擴香機擴香，有助紓緩工作期間的緊張情緒。」至於，談及精油的美容功效，Lauren分享她的個人習慣：「我通常會在護膚品當中，加入兩滴檀香精油來提升美容功效。」她提及的檀香精油，據稱能讓肌膚保持年輕及淡化細紋。另外，據品牌提供的資料指出，品牌的精油產品均經過「Earth Kosher猶太潔食認證」，代表產品無毒、無脂肪、無咖啡因、無酒精、無食蠟、無色素、無添加劑、無黏着劑及無吞咽問題。

嚴選彩妝產品成分

除了推出主打的精油產品外，為擴張市場版圖，品牌亦有推出彩妝產品系列。於2017年首度面世的Savvy Minerals天然礦物彩妝系列，全線產品均採用天然成分製成。「我們發現市場上的不少彩妝品牌，都會在產品中注入化學物質，而美國政府亦只禁止少於10項不恰當的材料。」Lauren補充：「然而，我們卻會經過嚴密的篩選過程，避免使用超過2500項對皮膚有害的物質。」對於講求色系及種類多變的彩妝產品來說，這樣的做法，可說絕不容易，Lauren表示：「即使我們並不是製作彩妝產品的專家，但是我們也堅持要履行企業責任，為求給顧客帶來優質的產品。」

文：Vivian Lau

編輯/陳淑安

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