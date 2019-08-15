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2019年8月15日星期四
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品質驗證 看穿二手名牌真偽
經典產品
天然精油 源自大自然力量
Editor's Picks：宜先稀釋精油 塗於皮膚測試
隨心穿出無限可能 職業裝束 展現女性自我
Hear HER Say...：Trust Yourself 堅持時裝夢
Double F：書寫黑夜黑警的男人
Mrs. in Germany：香港是我「家」
鋒芒乍露：B仔B女長大了
另類演繹Parallel 超脫文藝店 容納多元創作
霸氣背心 口袋千變萬化
Fashion News：探險地圖印花 濃厚復古氣息
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經典產品
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【明報專訊】品牌聯合創辦人Fanny Moizant建議：「用作投資的話，經典產品為首選，因為經典的vintage設計，總是經得起時間考驗。」
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霸氣背心 口袋千變萬化
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