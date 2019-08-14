粉紅葡萄酒 減「雪茄」油膩感

【明報專訊】剛開業不久的「品」有超過2000款葡萄酒選擇，主打法國布爾岡佳釀，由於大老闆是Château de Meursault及Château de Marsannay 莊主，你可以想像以他的人脈，絕對有許多布爾岡的佳釀給你選擇。餐廳的大廚曾於福臨門工作，這裏主打中菜配法國美酒，有兩款套餐可選擇，包括Signature 8道菜套餐（$900/位）及Premium 8道菜套餐（$1280/位），可以隨套餐加7杯葡萄酒配對（$800/位或$1280/位）。選了Signature 8道菜套餐，特別喜歡「草長鶯飛」，即是將鹵水鴨肉捲在鬆脆的春卷皮內，驟眼看好像雪茄，「雪茄頭」是炸羽衣甘藍，配上帶煙熏味的甜醬及芝麻醬，造型十分有趣。葡萄酒配對選了Domaine Tempier Rose Bandol 2017年，清新而充滿礦物、紅果及花香的粉紅葡萄酒，減去「雪茄」的油膩感之餘，亦令你更開胃。另外，「調墨弄筆」亦是很有趣的配搭，很少餐廳會以炒飯配葡萄酒。這道菜其實是招牌黑蒜炒飯，以黑蒜、炸蒜及生蒜與白飯一起炒，配以E. Guigal, Brune et Blonde, Côte-Rôtie 2011年紅酒，十分合拍，與充滿紅莓、黑莓、香料及雲呢拿的紅酒互相輝映。喜歡喝葡萄酒又喜歡食好東西的你，希望以上推介合你口味。