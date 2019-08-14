「芝」味大白菜 讓紅酒紅莓香更動人

【明報專訊】另一間推介的葡萄酒配對餐廳是Castellana，主打意大利Piedmont菜式，是來自意大利Piccolo Lago的米芝蓮二星主廚Marco Sacco監督的海外店。Piedmont區以出產黑松露及白松露而馳名，因此你在餐廳裏可以看見一個展示櫃，內裏放着最新鮮的意大利松露，而當季時令的是黑松露，價錢相宜，大約每克售5港元。這裏供應3個不同套餐選擇，包括時令4道菜套餐（$880/位）、 Piccolo Lago 7道菜套餐（$1580/位），以及我這次品嘗的7道菜傳統套餐（$1380/位）。7道菜傳統套餐配以7杯意大利紅、白及有氣葡萄酒（$2580/位）。我喜歡自家製意式粉糰，加上新鮮黑松露，香氣四溢。配搭Luigi Pira Barolo Serralunga 2014年，與松露的香氣很匹配，令葡萄酒帶出更多皮革、黑莓、土壤及香料的香氣。我亦喜歡大白菜Toma芝士卷伴烤薯仔清湯，驟眼看像是一道很清的配搭，但其實芝士味道濃郁，加上大白菜的清甜，十分有驚喜。至於葡萄酒的配搭，侍酒師選了Langhe Rosso Rapuje Sordo DOC 2010年， 難以想像他們會以素菜來配搭紅酒，但濃郁的芝士香令紅酒中的紅莓果香更活潑動人。