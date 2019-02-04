辣媽CEO：做和子女一起成長的父母

除了要多謝大家對二人的厚愛，更要感謝大家的包容。他們始終年輕，社會處事待人接物各方面的經驗還淺，其實還有很多需要改進的地方。所以更希望得到的是各位的指正和指教，不吝賜教！

各位異口同聲的讚賞，紛紛問他倆如何被教導。這問題一直有人問，我一直都回答是我以身作則做榜樣的身教。可能這幾年間，不管人生還是事業都經歷了很多，算是茅塞頓開還是頓悟？我相信能夠和子女有如此親密、亦師亦友、溝通無阻、互愛互諒的親子關係，是因為我不只陪伴他們成長，還和他們一起成長！

講起來，應該歸功我阿媽。因為我的童年成長，切身體會到身不由己的有口難言：被阿媽打着愛的旗號，理所當然地操控；還有食鹽多過你食米，所有決定都由阿媽來決定。我不止一次咬牙切齒發誓，他朝有日我若為人母，絕對不會重蹈我阿媽的覆轍，定必誓死捍衛子女的選擇權利和做自己的自由。

努力做孩子榜樣 為何不獲欣賞

直至做了媽媽之後，我才知道說到做到，原來是多麼的困難。講權利，有可能不講義務嗎？講自由，可以沒有尺度嗎？權利和義務之間的平衡，自由應如何收放拿揑，全都是藝術！又要因應每個孩子天生的獨特性格，和不同年齡階段的學習吸收能力來因材施教，談何容易？

我很努力地為他們做榜樣是事實，但很多父母亦一樣很努力地拚命地為子女們做榜樣，但為什麼沒有和我一樣，得到子女們的欣賞讚賞？我相信絕大部分的父母，都和我一樣愛子女，但為什麼沒有和我一樣和子女的關係愈拉愈近，相反愈走愈遠？

我終於想通了，是因為父母沒有和子女一起成長。

我們的育兒觀念，很受自己的童年如何被教育，潛移默化地受影響。原生家庭的環境，對子女是永不磨滅的烙印。到自己成為父母時，不是想不想的問題，而是控制不了，然後拿出來依樣葫蘆，成為了自己教育子女的方針原則。簡單一點來說，就是使用完全過時的思維方法去教育未來新一代。真正夏蟲不可語冰，愈努力去教，就愈教不好愈壞事。

過時思維 教不好新一代

教育，不管什麼角色關係，要教得到又要教得好，宗旨只能是教學相長。美國最傳奇的大學籃球教練John Wooden，有一本以這句說話為題目的書You Haven't Taught Until They Have Learned。要令到子女接受我們的教育教導，做父母的，就要放下昔日既有思維包袱，因應孩子的成長速度、思想和接受程度，和子女們一起成長，一起互相學習。

一家人沒有化解不了的問題，但首要是愛得其法，還有愛得其所。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第254期]