教大GPS：「貞潔」性教育 無視年輕人精神健康

壓迫式講座 墮胎片恐嚇學生

年輕人告訴研究人員，這類恐嚇式壓迫式的性教育講座，為他們帶來羞愧、創傷的經驗，無助他們探索自己的性成長。年輕人質疑，這些性教育輔導人員有沒有接受全面性教育的訓練，了解年輕人的性教育需要，甚至有沒有了解過教育局的性教育指引，無視工作手法對年輕人可能帶來精神健康的危機或傷害。

不應將性描繪為罪孽邪惡

教育局1997年編訂的「學校性教育指引」，和聯合國教科文組織2018年發表「國際性教育綱要」的原則不謀而合。「學校性教育指引」指出性是美好人生的基礎，不是罪孽或邪惡的事，性教育要提供正確資訊，不恐嚇學生，不令學生產生羞愧自責的感受，尊重學生的差異和成長步伐。而聯合國教科文組織則以全面的理念來推動學校性教育，重點是學校尊重差異，以人權的角度，不論性別、種族、殘障、社經地位、宗教及性傾向等的不同，給予所有學生均等機會去享受合乎個人成長需要的性教育，以學生的最佳利益為依歸，使他們懂得維護自己的權益。

「學校性教育指引」過去常常被坊間批評落伍，甚至有報道指已經被悄悄下架，我卻認為其原則精神非常現代化及以學生為本，甚至鼓勵教師挑戰社會偏見對性的罪化壓抑。作為性教育工作者，學生及公眾賦予他們一定的專業權，是以學生的最佳利益出發，不是去製造羞愧創傷的經驗，而是在安全的環境提供合乎成長需要的性教育！教育局的性教育指引不是落後，而是學校制度受宗教文化限制，忽視了專業和政策方面的突破！

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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文﹕郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授）

[Happy PaMa 教得樂 第254期]