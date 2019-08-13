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Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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言語自聊：平板電腦學語言當真有效？

【明報專訊】無論在診症室或是在街上，都常常見到小朋友聚精會神地拿着平板電腦，小手指純熟地上下左右掃。很多小朋友未上幼稚園，已經懂得如何使用YouTube，選擇觀看自己喜歡的卡通；略過廣告、省下等待時間更是每個小朋友都早已學懂。但每次看見這些「聰明的」小朋友，心中總會有點擔心。

記得讀大學的時候，坊間開始流行「電視對小朋友有害」的說法，所以很多家長都不准小朋友看電視。到了現在，似乎每個家長都知道電視的壞處，而我見過最嚴格的是有媽媽規定：只要小朋友在家，任何人也不可以看電視。

相比起電視，家長似乎對平板電腦及手提電話的接受程度都高很多。我從接觸過的家長或朋友反覆求證，歸納出家長認為平板電腦的好處大致有兩個。首先，家長認為平板電腦的軟件有助語言學習，軟件內容豐富的同時，又可以輕易吸引到小朋友，而且大多是標準的發音，所以可以讓小朋友學好英文。另一原因，則是電子產品其實是「電子奶嘴」，沒什麼比平板電腦更快可以令子女「乖乖坐定」。

只聽不講 只是鸚鵡學舌

但是這「兩大功用」是否真的如此有效？我就不太認同了。就語言學習這點，語言和溝通不可分離，我們用語言來表達、溝通，而小朋友亦是從溝通中學習語言。在言語治療中，我們很着重「類化」（generalization）這概念，意思是小朋友能否在日常生活中，運用在治療課中所學到的句式或詞彙。要達到類化的效果，小朋友就要從溝通嘗試運用出來。試想想：平板電腦只有發聲，或是兩三款標準的回應，沒有靈活的詞彙運用，小朋友就算有再多的詞彙，也英雄無用武之地。這最多是鸚鵡學舌，算不上是語言學習吧！

眼神語調 不能從軟件學到

再者，溝通除了句子長短、詞彙多少外，還有非語言溝通（non-verbal communication）的部分，例如眼神接觸、如何令人感到自己是專心聆聽、或在不同場合情緒下的語調等等。這些都要在「真正的」溝通下學習，而這些非語言溝通技巧往往是日後讀書、甚至是工作上的能力。所以，坊間的語言學習軟件，更多是市場宣傳技巧，而非真的有實際好處。

影響睡眠 減低運動量

而「電子奶嘴」的壞處是早已證實，美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）的研究指出，平板電腦會阻礙小朋友的語言發展，影響他們的睡眠質素，同時減低小朋友的運動量。所以學會建議：18個月以下幼兒應避免使用電子產品；2至5歲小朋友的屏幕時間最多為每日1小時，而且這1小時要家長陪同使用，讓家長可以將內容講解給小朋友聽；而6歲以上小朋友亦要限制他們的使用時間，以免影響到作息和運動的時間。

各位家長，下次小朋友問「可不可以玩iPad」時，請三思！平板電腦的壞處絕對不比電視少啊！

作者簡介：言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士

文﹕Konnie姑娘

[Happy PaMa 教得樂 第254期]

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