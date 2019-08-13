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Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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自在講媽：放慢的智慧

【明報專訊】突如其來的8號風球，沒有為我添什麼麻煩，最大的不便可能是老公提早回家後，躺在客廳沙發昏昏睡覺……為免吵醒他，我和雞蛋仔只好把玩具搬入睡房玩耍。下雨天對兒子也沒有太大的困擾，雖然禁足在家，但望着窗外嘩啦嘩啦的大雨點，足夠讓他樂一會兒；翻箱倒籠把衣服拿出來檢視一輪，又馬馬虎虎嘗試重新摺疊，蠻有滿足感地消磨時間。

看着雞蛋仔把地氈變成撒哈拉沙漠，認真地安排動物位置，有倫敦巴士、小火車，還有吞噬斑馬的藍鯨、襲擊媽媽腳趾的海豹……沒有也不需要合理的解釋，他的想像世界就是無遠弗屆。他投入沙漠賽車自得其樂，我也不無感慨，始終雞蛋仔不太說話加上獨立的性格，沒有玩伴也無損雅興。我只是一個旁觀者給他拍照片，間中說些生字詞彙希望能輸入腦袋，觀察他玩耍彷彿也是言語治療居家訓練的延續，讓我有點緊張。

自去年搬家開始我總是風塵僕僕，年初這「撒哈拉沙漠」是沙塵滾滾的裝修工地，抱着雞蛋仔細小的身軀，母子蹲在紙皮上吃飯盒。之後不是擔心他的心智發展、就是為了媽媽和老公的急病煩惱，處理好健康問題就輪到學生有情緒困擾。工作案子一個接一個，沒有什麼時間消化沉澱，連出版書籍也是輕輕帶過。面對近月的社會衝突，意識到自己指尖發麻，大概因為情緒壓力到了樽頸，身體本能地煞停一切感知反應避免垮倒。

幸福小籤文指點迷津

在這個壓力關口想起一位個子嬌小的朋友，她經常去日本朝拜搖滾樂團，形容人生寄託就只有追星，不熟識她會以為這是無聊迷失、頹廢人生，認識久了倒覺得她是大智若愚看破紅塵。每逢新年她都會親手製作幸福小籤文送給身邊的朋友，忽然想找她指點迷津，究竟該如何面對一浪接一浪的考驗。隔了兩天真的收到一枚幸福小籤，剛拆信封已忍俊不禁，兩隻大字「放慢」！

附帶的親筆字條提醒我，有時候不需要太過加油，慢慢來就好了！容許時間休息整裝待發，才可以完成更艱巨的任務。在這颱風之下，大家都回家暫避風雨，身心得以喘息。既然老公可以倒頭大睡，兒子又自我陶醉，那麼我也應該放慢手腳容讓自己放空一會吧！

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

文﹕彭梓雅

[Happy PaMa 教得樂 第254期]

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