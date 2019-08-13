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Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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日式育兒記：短暫的「分離」

【明報專訊】此時此刻，我正獨自坐在倫敦Convert Garden的一間咖啡室內，一邊聽歌一邊打稿，再呷一口Earl grey，享受着這刻寧謐的時光。對上一次真正享受屬於我自己的私人時光，大概已是未生MJ前。

媽媽倫敦讀書 暫別兩周

今次由於我要來倫敦上兩星期課，婆婆只好自告奮勇幫我照顧兩隻嘩鬼，好讓我能專心上課，順利畢業。MJ自出世而來，也是由我一手一腳湊大，所以感情也特別深厚，4年來我從未有一天離開過他，今次要去倫敦上課，我需與他分離兩星期，坦白說我真的擔心到輾轉難眠，怕他適應不來。於是我早在兩個月前開始為他做好心理準備，買機票後隨即跟他說媽媽兩個月後要去英國讀書，要剩下MJ跟婆婆、公公及弟弟一起，他聽罷即時大喊，嚷着為什麼我不帶他去，當時我緊緊的抱着他，看着他哭成淚人，我的眼淚也直流，明白他的感受。一個月後我又再提一提醒他。我問他你記得媽媽一個月後要去哪裏嗎？他說去Auntie Vivian（我英國的好友）的家，那媽媽去做什麼呢，是不是去玩？他說媽媽要去讀書，那媽媽可以帶MJ嗎？他再一次撲到我身上，抱着我問我可否帶他去，未幾我倆再一次相擁而泣，臨出發前兩星期，我又再重複以上的問題，這一次他明白媽媽去讀書，不能帶MJ，然後抱着我，如泣如訴說他會很想念我，我也跟他說我無時無刻也會想念他。

小朋友也要有心理準備

臨出發前的一星期，反倒是MJ每天也問我是不是明天就要坐飛機，他跟我說他真的很捨不得我，我告訴他如果他想念我，可以畫畫給我，待我回來後我看到他的畫，便知道他有多想念我，他好像半知半解似的，不過再沒有哭了，感覺好像成熟了一點。好了，臨行前，我們再一次擁抱，他問我可不可以哭，我說當然可以啊，不開心當然可以哭，他說他盡量哭一天，再等我回來。

兩星期快要過去，婆婆說他真的只哭了一天，現在只是每天問婆婆媽媽何時回香港，每天在日曆上倒數。有些朋友問我為何兩個月前便告訴他，讓他兩個月前便開始難過，相反我覺得小朋友其實也要一些心理準備，他們不懂得用言語表達，不代表他們不會擔心，小朋友也有情緒，他們最擔心的莫過於父母離開自己，但當他們知道爸爸媽媽只是離開一陣子，之後會回來接他們，這樣他們便可以容易適應短暫的「分離」，特別對我MJ，有足夠的心理準備，可以讓他的感覺沉澱，更容易過渡。不過，原來我的假期快要畫上句號，實在捨不得！

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

文﹕椰菜媽

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