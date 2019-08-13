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Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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半職爸爸：如果一個抱抱就能保護你

【明報專訊】很奇怪，女兒小時候我鼓勵她看書，不大看電視，到她弟弟長大讀小學了，我反而很「縱容」，不但給弟弟看電視，而且專給弟弟看他最喜歡的打打殺殺超人劇集。弟弟讀小學一年級了，懂了一些字，每每自己翻閱我珍藏的八十年代復刻版《龍虎門》，一頁一頁，手不釋卷，如癡如醉。故事劇情似懂不懂；拳腳交加，飛腿踢斷大樹，則看得眉飛色舞。書中文字，不知認得多少，每遇疑難，即追着父親大人細問，這個字和那個字怎生讀法，問的，都是招式名字。過了一段時間，降龍十八腿、電光毒龍鑽等招式，倒背如流，琅琅上口。

會使出毒龍鑽的弟弟也要抱抱

弟弟喜歡看超人影碟，看至廢寢忘食，不時惹來母親大人責罵。他總是一臉委屈，目光投向我求救。每遇這樣的情景，我總是張開手臂，讓他撲進懷內，然後給他一個緊緊的擁抱。那意思就是：「不用怕！不用怕！爸爸在這裏！」孩子媽媽這時候就會狠狠地瞪着這個為老不尊的孩子爸爸。

弟弟經過這樣的栽培，潛移默化，平時喜歡一邊幻想前面站着許多壞人，一邊對着空氣揮拳踢腿。見此，媽媽在生氣，爸爸在壞笑。弟弟知道，遇到緊要關頭，爸爸自然會給他一個抱抱。他自自然然也懂得，任何人遇到緊要關頭，都要給對方一個抱抱。所以，當父親大人被母親大人喝罵「又食糖」或者「肥死你」時，弟弟總是第一個撲出來，張開雙手，給我一個最大的抱抱。那意思就是：「爸爸，不要怕，萬大事有我！」

30年前的天安門和今天的香港

那天，一家人夜歸，將軍澳一帶，示威的年輕人未散，氣氛惶惶，怕的是警察。回家，讓弟弟先睡，然後關好窗戶，以防第一千八百零一個催淚彈的硝煙潛入屋中，擾人清夢。我打開電腦，和女兒看了一齣西班牙神秘電影。內容講述一個女人在雷電交加的一個晚上，透過一台舊電視跟30年前一個男孩進行了視像通話，女人知道那男孩即將遇難死去，她必須事先警告那男孩……

女兒愈看愈怕，忽然說：「爸爸，保護我！」

我心裏一陣感觸，望了望電腦屏幕，又望了望窗，最後只能給女兒我所能給的最大擁抱。如果一個抱抱，就能保護孩子，我願意給無數個這樣的抱抱。

那是一齣關於時空穿越的神秘故事。現實上，30年的事，好像也貫穿了。一群年輕人上街，然後官方給了「暴動」的定性；有子彈，有絕食，有眼淚，有血；那邊的毛澤東的畫像被潑墨，風雲色變，這邊的國徽被塗污，硝煙鎖城；孩子吃不飽，媽媽躲在家裏為捱餓的孩子哭；然後一個月過去，兩個月過去，官方沒有回應，年輕人沒有撤走；那些嘴臉，那些罪名，然後一堆搜捕，一堆出走，一堆文過飾非，一堆倒果為因，一堆嫁禍栽贓……

如果30年前的天安門，給年輕人一個抱抱就能平安的話……

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第254期]

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