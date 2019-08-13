副刊
Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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小學雞媽媽：遞紙條的女孩

【明報專訊】我們住在據說是中產社區，生活尚算安寧，外頭區區煙火處處亂棍，猶幸未攻到這裏（至截稿時尚未攻到），最接近一次是8月4日晚上，年輕人在區內主要道路設路障。作為和理非，天天追看新聞，失語症愈來愈嚴重，不如就記下那天晚上的破事兒。

那天晚上，多區都在發放催淚氣和名不副實的「海綿」彈，數量之多，有人精警地形容為「放題」，彷彿彈藥和人命都大跌價。夜半，街坊在網上爭相通報年輕人正從別處退來。家中兩孩已入睡，丈夫要落樓看，我換牛仔褲跟着去，但他說短褲拖鞋才好。武力當前，無論穿什麼都不能自保的時候，沒裝備反而是最好的裝備——這叫街坊氣場，是別區集來的智慧。

香港守不住 還有社區嗎？

街上，十來個黑衣人從地鐵站出走，至於比平日看來更「街坊」的街坊，也三三五五地從各處冒出。有中年漢舉手自報「街坊」，快步趕到隊頭，說：「我們在前面，我們來隔開。」黑衣人輕聲說「唔該」，長在口罩上的眼睛看來好年輕。

路障是我們平日用的垃圾桶、平日扶的欄杆、平日看的路牌，看着年輕人一一拆除搬去，心有戚戚焉。後來有居民在網上質問，大家怎麼可以撓着手任人破壞社區？雖然我未必認同示威者的每一個作法（這樣未免難度太高了吧），可是眼前的一桶一欄一牌，一來我保護不了，二來相對於死物，人的性命重要太多——包括示威者的、街坊的、警察的。再者，假若我們連香港這個家都守不住，還有社區嗎？

自由如空氣 窒息才知道

深夜了，街坊仍然聚在馬路上，男的女的、中年的老年的，有人笑說：「平日都唔覺原來有咁多街坊！」後來我們鑽進地鐵站，在各個出口巡一圈，看到同樣踢着拖鞋的中年人，憂心忡忡朝閘內張望，看到黑衣人便找機會問：「要換衣服嗎？」另一人拿着袋子默默站閘前，大概便是替換黑衫的衣物。另一組人在轉車處守着，一位中年女士看見我們，安靜地走來，溫暖地說：「可以了，這區的後生應該散得差不多，前面那些大概是轉車的。」

我從不認識她，不知道她何以認定我是同路人，正如我也不知道，自己為何在這天晚上忽然對路上的他和她特別感覺親切，也跟那麼多陌生面孔有默契地對望點頭。竟應了某人的 we connect，真荒謬。

臨走時，有年輕女生遞來一張小紙條，上面寫着：「自由如空氣，只有窒息才知道重要」。

因愛之名彼此傷害

凌晨時分，我倆回到家中，先進房為兩個熟睡的孩子關窗，妄想把防催淚煙擋在童夢外。我又想到那個遞紙條的女孩，不知道她回家後可要面對另一場戰役？不能互相理解的人，因愛之名彼此傷害。

家裏如是，香港如是。

執筆時看有線新聞，國務院港澳辦新聞發言人楊光說：「已經到了（市民）站出來守護香港的時刻。」我苦笑，「楊光」這名字真有警世意味，勾起很多香港人對一段黑暗日子的回憶。歷史留下重要的教訓，包括這一課：發動「民眾鬥民眾」的人，從來都不安着好心，不要中計。香港人珍重。

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第254期]

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