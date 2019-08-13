合家歡劇 山區談夢想 音樂劇學習愛

文︰許朝茵

香港社會物質豐富，大部分孩子沒試過餓着肚皮，但其實在離香港不遠的地方，有一群孩子正飽受貧窮的煎熬。CMT藝術總監陳力生（Big John）身兼《揹着希望數星星》的編劇、填詞及導演，他指出，今次劇本的靈感來自霍文蕙（Sonya）的親身經歷，她放棄香港的穩定職業及生活，獨自走入偏遠而窮困的四川涼山麻風病康復村，與當地居民一同生活，為他們解決生活所需及爭取各種基本的權益。Big John指出當地孩子面對種種困難，生活艱難，但仍然有夢想，只是這些夢想和我們不同。「四川兒童的夢想只是出外作童工，幫補家庭。」

知識脫貧 非唯一出路

要脫貧，我們很自然鼓勵當地孩子努力讀書，以知識改變命運，但Sonya與山區居民相處一段時間後，也懷疑它是否唯一的出路。Big John解釋Sonya最初亦深信知識脫貧的道理，認為山區小孩應持續讀書。早婚是當地人傳統，14歲女孩已嫁人，放棄學業。原先她擔心孩子失學會影響前景，後來卻發現，這些孩子慢慢也建立出自己的生活。他們的命運看似沒有選擇，但仍可活出自己的人生。「相反香港小孩雖然物質很豐富，但學習壓力大，而且大多由家長安排各式興趣，這會是孩子想要的生活嗎？他們人生真的有選擇？」

學生演出 表達直接真實

演出《揹着希望數星星》的 演員以4至17歲為主，飾演Sonya的麥紫筠是少數的成年演員，今次亦是她第一次參與以兒童演員為主的音樂劇，讓她有新的體驗，「和小朋友排練時，發現他們表達方式很直接，繼而發現自己太多分析及假設，欠缺真實感，令角色少了親切感」。而今次講及山區貧窮情况，也讓她反思自己消費模式，「我平日很喜歡買衫，但看過涼山居民的資料後，知道他們一件衣服可穿很多年，令我反思，自己應珍惜現在擁有的一切」。

■INFO

《揹着希望數星星》

地點：荃灣大會堂演奏廳

日期及時間：8月23日（五）晚上8:00

8月24日（六）下午3:00、晚上8:00

8月25日（日）下午3:00

票價：$280、$240、$180；全日制學生、滿60歲人士、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠

註：CMT舉辦與音樂戲有關的藝術活動如攝影展、分享會、舞台導覽團、演後座談會等，讓參加者進一步了解是次音樂劇創作及製作，並作多方面的交流探索。周邊活動詳情請瀏覽劇團網頁www.cmt.org.hk

[Happy PaMa 教得樂 第254期]