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Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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遊戲學習：香港首個兒童探索空間 親子角色扮演 邊玩邊學

【明報專訊】香港有不少「虎媽虎爸」總希望子女日夜努力讀書，考取好成績；遊戲則視為洪水猛獸，擔心子女花費太多時間，荒廢學業。但其實讓小朋友適當地玩樂，好處多多。本港首個社區兒童探索空間——耀學園Discovery Space（下稱耀學園）正式啟用，中心總監認為遊戲既可增進孩子知識，也可加深親子關係。不想子女「讀死書」？一於聽聽專家意見。

三輪車似輪椅 培養同理心

耀學園位於香港仔的耀中幼教發展中心內，正式啟用不久，分有室內及室外兩部分。踏進門口，已見到一個巨型繩網陣，這處便是耀學園的互動花園，孩子可以在繩網陣或附近的攀爬設施任意攀上攀落。另外，花園裏也有多部三輪車供孩子遊玩，當中一部外形設計很特別，猶如輪椅般，兩個輪子設在座椅左右兩旁，孩子需用雙手推動輪子向前行。耀中幼教發展中心總監Nicky Weir解釋，引入這部車子，正好讓孩子體驗坐輪椅的感覺，從而理解殘障人士所面對的困難，培養出同理心。

除了戶外設施多之外，室內亦有不同主題區，每個區域都是精心策劃，可以讓孩子寓學習於遊戲。Nicky舉例其中一區是一個微型舞台，設有燈光及音響控制，小朋友既可在台上跳舞表演，也可參與後台及控制音響等工作，讓小朋友明白劇院的操作模式，增進知識及提升自信。其他場景主題區也提供多種角色扮演場景，如建築工地及食肆等。

家長同玩 建立親密關係

不過，耀學園的理念不只是想孩子玩得開心，更鼓勵家長參與。Nicky補充：「角色扮演是適合家長與小孩一起玩的遊戲，例如在醫護主題區可扮醫生護士，無論是成年人及小孩，對醫生及病人這兩個角色並不陌生，很容易便可投入到遊戲中，一起扮演。」

Nicky強調，父母可以透過遊戲和子女培養出親密關係。她解釋每個孩子都希望得到父母關注、愛護及欣賞，內心最需要的是和父母或照顧者有聯繫；但小孩的溝通能力不如成年人，他們只識得玩，所以就會想以遊戲來接觸父母，建立聯繫，而這些聯繫會影響未來親子間的關係。「爸媽可以問小孩怎樣玩這個遊戲？可嘗試感受孩子喜惡，理解他們的觀點，小朋友從中會感覺到父母對他們的想法有興趣，自然樂於表達意見。」

當小孩和爸媽建立信任及聯繫後，日後也願意向父母溝通，訴心聲。Nicky補充，相反若孩子玩耍的時候，父母坐在一旁，只管玩手機，親子間難以建立聯繫，當孩子成長後，和父母欠缺這種聯繫，就算有不開心的時候，也會較少向爸媽說出，因為他們欠缺父母願意聆聽自己想法的經驗。

孩子自由玩 發揮創意

Nicky提醒爸媽，和子女玩樂時要從孩子的角度出發，「讓他們自由發揮創意，避免說教式地教孩子玩這樣、玩那樣，而是要和子女一起投入在遊戲當中，孩子才感覺到，父母對自己的想法和遊戲感興趣」。她又提醒一眾家長，孩子本身是玩樂高手，對於一個全新的遊戲，起初可能有些陌生，未能全面掌握玩法，但玩上一段時間，可以發揮他們的玩樂本色，慢慢玩得很熟練，從中孩子可發現自己的能力，有助增加自信。

文：許朝茵

小模特兒：Matthew、Malika

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