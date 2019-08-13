與小馬合照 參加環保工作坊

今年嘉年華推出多項新活動，包括首次聯同致力推廣綠色生活文化的非牟利團體GREEN COME TRUE（綠想成真）推出升級再造工作坊，教導市民以年宵攤檔回收得來的竹子搭成鞦韆和銅鑼架，或配上競賽後的馬蹄鐵循環再造成獨特的風鈴；又新增由KMB Design 1933設計的交通安全城，讓小朋友在遊戲中學習交通安全知識；此外，活動再次與本地創意教育玩具品牌4M合作，透過一系列的STEAM創意教育遊戲激發小朋友的潛能。

■INFO

開季試閘樂滿FUN季前嘉年華2019

日期：8月24日（周六）

時間：上午11:00至晚上7:30（部分攤位和工作坊將於不同時間開放）

地點：沙田馬場及彭福公園

門票：每位$65，3歲或以下小童免費入場（即日起於40間指定場外投注處發售，每張套票包括入場券1張、價值$10的美食現金券1張、價值$10的遊戲券4張及精品購物券1張）

網址：www.hkjc.com

■送「開季試閘樂滿FUN季前嘉年華2019」套票

香港賽馬會送出「開季試閘樂滿FUN季前嘉年華2019」套票予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額50個，每人可獲套票2張。有興趣的讀者請於8月14日中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出「開季試閘樂滿FUN季前嘉年華2019」其中一項活動。

[Happy PaMa 教得樂 第254期]