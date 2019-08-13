化身Barbie走進時尚衣櫥

【明報專訊】被譽為潮流象徵的時代偶像Barbie，今年踏入品牌的60周年，恒隆地產6六大商場亦首度聯乘Barbie推出60周年特別企劃「You Can Be Anything」，為大家送上時尚Barbie衣櫥、60周年經典系列展覽、造型夢幻甜品及期間限定玩具店等，令粉紅國度遍佈每一角落！Fashion Walk場內各個位置除擺放了Barbie裝置，包括高2.5米的Barbie衣櫃，食街亦會展出兩個巨型公仔箱，讓大家化身成為Barbie和Ken於街頭盡情打卡。與此同時，Fashion Walk更會舉辦「Barbie 60周年經典系列展覽」，獨家展出60個象徵不同年代的Barbie娃娃。