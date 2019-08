化身Barbie走進時尚衣櫥

此外6大商場亦推出購物禮遇,於不同的商場消費滿指定金額即可換領指定的限量Barbie精品,包括行李箱、雨傘、旅行轉插器、化妝袋、沙灘巾等,粉絲勿錯過。

■INFO

恒隆地產6大商場聯乘Barbie 60周年特別企劃You Can Be Anything

日期:即日至8月30日

地點:銅鑼灣Fashion Walk、旺角雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、鰂魚涌康怡廣場、九龍灣淘大商場

網址:barbie60hl.com

■送旅行轉插器及限量版精美毛巾

恒隆地產送出Barbie×雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊旅行轉插器及Barbie×康怡廣場限量版精美毛巾予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個,每人可獲上述禮品各一份。截止日期:8月20日,送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第254期]