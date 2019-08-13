好去處：文青陣地藏親子遊樂場 爬火山穿叢林 與機械人踢波

■玩樂

芬蘭松木打造室內樂園 動靜皆宜

說起南豐紗廠，或者很多爸媽已聯想到由本地公司聯同芬蘭團隊設計，創造出富有大自然氣息的玩樂天地The Big Things兒童室內遊樂場。創辦人鄺心怡解釋，她育有2名女兒，一家人喜愛戶外活動，但不時受打風落雨等天氣因素所影響而取消，因而希望打造出一個不受天氣限制，但又可親親大自然的室內遊樂場。「這處是用木製材料為主的室內遊樂場，所用的木材更是由芬蘭運來的松木，部分仍帶有原木味道，希望孩子可多接觸天然原料。」

場內地方寬敞，分有兩大區域，鄺心怡稱一邊是靜態活動區，包括繪畫、積木及製作短片等活動，讓孩子發揮創意；而另一邊則是「放電」區，有滑梯及樹屋等不同玩意，小朋友可以盡情奔走，兩區合共有18種遊戲，足以令孩子玩到樂而忘返。場內平均有5至6個工作人員擔演「哥哥、姐姐」，和小朋友互動玩遊戲。

◆INFO

The Big Things & The Big Things Kitchen

位置︰2樓204至207室

遊樂場入場費︰周一至五$140/首1小時（1名成人及1名小童）；

周六、日及公眾假期$190/首1小時（1名成人及1名小童）

查詢︰「The Big Things」、「The Big Things Kitchen」facebook專頁

文︰許朝茵

模特兒：何朗晴、何朗怡

[Happy PaMa 教得樂 第254期]