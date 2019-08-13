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Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記：小模特兒背後的淚與汗

【明報專訊】暑假是孩子放下書本，盡情玩樂的時間，因此，各大小商場、樂園、室內遊樂場都會把握機會，推出各式各樣的新穎遊戲和活動。作為親子版記者，當然亦不會錯失報道的機會，而為真實測試遊戲或活動的好玩程度，我們會安排小模特兒邊試玩邊拍攝。其實就算小人兒不善辭令，記者單從表情，都大概知道他們的評分，是好玩、一般般抑或無興趣。

面對鏡頭擺甫士 壓力不小

很多喜歡上鏡的小朋友，希望一嘗做小模特兒的滋味，然而，小模特兒的工作，並非大家想像般輕鬆。試想想，幾歲大的豆丁，既要周旋於一班陌生的攝影師、記者及公關之中，而且試玩時，亦不忘要面對鏡頭擺出各種甫士，壓力不小。

有時我們為拍到一張最美相片，可能會要求小模特兒同一個遊戲玩上多次。我早前採訪一間新開張的室內遊樂場，便出現過類似的情况。當日有多間傳媒在場，大會亦安排了數名小模特兒試玩供記者拍攝，其中一個是富經驗的小女模，她樣子甜美，精靈乖巧，向來很受行家歡迎。不過，這次見她穿起小蟲子戲服，玩扮昆蟲遊戲時，卻表現得有點悶悶不樂，打聽之下，才得知她原來已經重複玩了無數次，疲憊不已。最後，各行家都同意讓她休息一會兒，小女模才重拾歡顏，可見他們的工作，一樣是有淚有汗。

小模特兒除了可能不斷NG重玩外，有時玩什麼，亦非隨心所欲。就好像月前，我採訪一個3天的親子郵輪旅程，那次，我找來了一對母女檔模特兒上船拍攝，試玩船上各種新奇遊樂設施。小女孩初登船時十分興奮，遇到喜歡的玩意，更想逗留多一會兒，但無奈時間緊迫，我們實在無法滿足她，所以每個遊戲都只能匆匆玩一回，便要轉場景。小女孩連番被催促，終於忍不住扭計哭鬧，結果我們要出盡法寶哄她，才能繼續拍攝。

各位讀者，從今以後，當你們見到一張漂亮的小模特兒照片，別忘記背後是有很多人發功出力的，記者、攝影師甚至是公關朋友，經常都要又哄又𧨾才能捕捉到小模特兒最可愛的一面。因此，每張照片，都很值得你們用心細看。

文：許朝茵

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