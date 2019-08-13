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Happy PaMa 教得樂 第254期

Happy Pa Ma

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名人親子：印度 緬甸 日本 台灣 「飛」常兒童節目 走遍四地 尋找童樂

【明報專訊】對於「資深兒童節目主持人」這銜頭，Harry哥哥（王者匡）自然當之無愧。他雖資深卻不老套，最近更搞搞新意思，要帶兒童節目跳出廠景，跳到印度、緬甸、日本和台灣，探訪當地的大小鄰居，讓小朋友們放眼世界，一起尋找快樂。

誰還敢說，兒童節目總是求求其其？

文：顏燕雯

港台兒童節目《Harry哥哥好鄰居》今年初播完第三季，Harry哥哥為了讓小朋友可以在暑假輕輕鬆鬆看電視，聽音樂，擴闊眼界，他在短短4個月內走過4個亞洲不同角落，拍攝好45集的《Harry哥哥尋找快樂之旅》。

跟甘地步伐學冥想靜修

本地兒童節目到海外拍外景，本已十分難得，還要到印度、緬甸這些對香港孩子來說較陌生的國家，為何會有這個計劃呢？Harry哥哥說，一切都是來自一個感召。「每年我和太太及兒子都會到印度，一起冥想。今年2月到當地時，突然很想把自己喜歡的事物跟喜歡的人分享，想到自己有一個每天15分鐘的平台（兒童節目），便覺得有一個使命，要把生活中很簡單的快樂送給我的小鄰居們。」

Harry哥哥很想以印度作為第一個拍攝地，恰巧在當地認識了一名在醫院從事公關工作的女士，二人傾談後，她決定為Harry哥哥安排一次印度拍攝之旅。原來她任職的醫院會到當地村莊贈醫施藥，所以能協助安排攝製隊深入人煙較少的山村中，採訪當地居民。他們又參觀了印度國父聖雄甘地的修行處，跟着甘地的步伐學習冥想、靜修，更難得拍攝到小朋友出家的場面呢！就這樣，印度篇便順利完成。

緬甸佛塔見識世界最大書本

接着，Harry哥哥又在偶然機會下認識到台灣新北市及緬甸方面的介紹人。經對方安排下，4月完成了台灣的拍攝，5月又出發到緬甸。對他和觀眾來說，緬甸是個既陌生又神秘的地方，「負責聯絡的那位朋友告訴我，緬甸當地希望多一些教育節目，又想找人宣傳一下，所以想邀請我們過去，但要去的地方我連聽也沒有聽過呢！當地電視台最初建議我們拍潑水節，我卻認為這已是遊客必去景點；加上不太適合小朋友，所以拒絕了。後來我們去了更有趣的地方，包括到訪古城蒲甘（Bagan）、到固都陶佛塔找到世界上最大的書，以及到幼兒園參觀」。

自我啟發內心深處快樂

在緬甸，Harry哥哥有一個特別經歷。「看到遊客區有個盲眼公公在彈結他，他的孫兒看上去只有6歲多，站在旁邊收取遊客給的錢，但他手上卻拿着一支槍。我過去用笛子跟老公公合奏了一首歌，他們很開心，收到了錢還分三分之一給我。但我不要，並跟那孩子說，我把笛子送給你，但你要放下槍。最初他不願意，但我說，如果你拿着槍，you make enemy，但你拿着笛子，you make music。後來他真的放下槍，拿起了我的笛子。這些情節，相信拍電影也未必拍到。」

Harry哥哥說，看到世上有些小朋友雖然貧窮，但卻很快樂，也很有智慧。「記得我在網上看過一幅圖片，一班兒童拿起一隻人字拖，當作是手機在自拍，但每個孩子臉上都展露着非常開心的笑容。我覺得，快樂原來就是如此簡單！我在台灣烏來的泰雅族學校，與學校內的小鄰居們一起上課，我問一個原住民孩子長大後想當什麼？他不是答做醫生、做律師，而是說要改變當地的農業方式。嘩，我聽了，多麼的驚訝！頓時感受到他的智慧。」Harry哥哥認為要活得快樂並不難，因為快樂是一種自我啟發，它不在外邊，而是在我們內心深處，需要由我們自己去尋找。「很多人說去旅行是為了尋找快樂，如果我們留在香港，都有一種尋找的心和力量，那麼即使去到哪裏，我們都可以尋找到快樂。」

■INFO

《Harry哥哥尋找快樂之旅》

播映日期：逢周一至五晚上7:15

頻道：港台電視31、31A

[Happy PaMa 教得樂 第254期]

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