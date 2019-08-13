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2019年8月13日星期二
節慶
午餐肉「看門口」 碰撞香港滋味
知多啲：兩派午餐肉 分別在火腿絲
專家試味：盲品午餐肉 味道質感兼備稱王
陶藝家李慧嫻 揑泥人紓緩散亂「香港心情」
後記：我愛樂單族
適度補水 多肉植物變靚啲
知多啲：換盆清走舊泥土 陶泥粒墊底
忌頻換擺放位置
名人親子：印度 緬甸 日本 台灣 「飛」常兒童節目 走遍四地 尋找童樂
拍攝插曲：妻兒同行 感受北海道另一面
本周Focus．採訪手記：小模特兒背後的淚與汗
活動推介：看布偶劇尋蝶蹤 帶出大自然議題
活動推介：捐書包助山區學童 行善兼為環保出力
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：文青陣地藏親子遊樂場 爬火山穿叢林 與機械人踢波
飲食：七彩美食 「有營」吸睛
科學：遙控機械人作戰 邊玩邊學
文化：化身小生花旦 感受粵劇趣味
回味蝙蝠俠經典傳奇
化身Barbie走進時尚衣櫥
與小馬合照 參加環保工作坊
遊戲學習：香港首個兒童探索空間 親子角色扮演 邊玩邊學
玩樂兼助學術研究
合家歡劇 山區談夢想 音樂劇學習愛
演員心聲
送《揹着希望數星星》戲票
家家有禮：梳乎蛋可愛新裝上陣
玩盡LEGO三大挑戰區 考驗想像力
戲劇音樂會 掀起藝壇新勢力
升學攻略：幼稚園及小學篇
永明的天空：守護未來
喜閱愛麗絲：閱讀結合桌遊 培養愛書人
小學雞媽媽：遞紙條的女孩
半職爸爸：如果一個抱抱就能保護你
日式育兒記：短暫的「分離」
自在講媽：放慢的智慧
言語自聊：平板電腦學語言當真有效？
教大GPS：「貞潔」性教育 無視年輕人精神健康
辣媽CEO：做和子女一起成長的父母
論盡教育：有人要和王師奶競選教育局長
盂蘭傳說 惡人有報應 鬼門關開積陰德
勝會特色：潮汕式九大棚 人鬼神同樂
盂蘭競賽：文化節「新派」搶孤
新書推介：圖文並茂看盂蘭
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新書推介：圖文並茂看盂蘭
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【明報專訊】新書《盂蘭的故事》由胡炎松撰文，Stella So繪畫插畫，圖文並茂，深入淺出解釋盂蘭節傳統由來及盂蘭勝會中的細節。
出版：三聯
詳情：
https://bit.ly/2T35Qlg
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