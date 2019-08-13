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節慶

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盂蘭傳說 惡人有報應 鬼門關開積陰德

【明報專訊】鬼出沒注意！農曆七月相傳鬼門關大開，一班孤魂野鬼路經人間，等待人們施食超度；另一邊廂，天上諸神菩薩來到凡間，欣賞凡人特意準備的「神功戲」。盂蘭節是神、人、鬼共聚的節日，活動眾多，吸引不少街坊參與。今年節期的第一天，正下着傾盆大雨，但亦無阻信眾許願祈福，拜神餵鬼！

盂蘭勝會 半世紀風雨不改

農曆七月初一至七月底（今年新曆8月1至29日），是傳統盂蘭勝會的節期。盂蘭節習俗於1950年代，隨潮汕移民傳入香港，潮州人的盂蘭勝會更於2011年被列入第三批《國家級非物質文化遺產名錄》。節慶期間，本港各區組織先後於區內球場築起竹棚，舉行一連3天的盂蘭勝會，街坊則在路邊燒香拜祭。本港潮汕、廣府、海陸豐宗族均有舉辦勝會傳統，當中以潮汕人的盂蘭勝會最多最普遍，截至2013年，全港共有54個潮汕盂蘭勝會。

今年農曆七月初一，即8月1日，正值8號風球韋帕襲港翌日，九龍城下着傾盆大雨，即使撐起雨傘，衣衫亦難免被沾濕，但一眾潮汕父老卻毋懼風雨，穿起透明雨衣，早上8時便擊着鑼鼓、撐着大燈籠，展開請神儀式。隊伍先後到黃大仙祠及九龍城侯王廟「請神」，然後在九龍城主要街道「遊神」，藉此祈求神明保佑區內街坊平安，最後才返回九龍城賈炳達道公園足球場的盂蘭勝會會場，將眾神明的香爐供奉在香案上，供街坊拜祭。

「請神」睇神功戲 酬謝祈福

九龍城東頭邨已舉行盂蘭勝會55年，是本港其中一個最早於節期內舉行勝會的地區組織。居民多年來風雨不改舉辦勝會，「55年有什麼風雨未見過？有一年8號風球吹散棚架上蓋依然繼續」，街坊鄭先生說。香港潮屬社團總會盂蘭勝會保育工作委員會副主席、長春社文化古蹟資源中心理事胡炎松參與其中，他解釋何謂請神，「不是把神像搬過來，而是以香爐代替，香爐就是神明。今年更特別，東頭邨長老們發現過去一直遺漏了侯王，故首次請了侯王過來」。全港盂蘭勝會眾多，但都跟隨傳統，儀式大同小異，均設9個棚架，舉行3天法事，分別在於依循的宗教及神功戲，「例如我們潮州會聘請佛教經師，神功戲做潮州戲；廣府就找全真派道士，神功戲做粵劇；海陸豐則做白字戲」。他又補充，雖然神功戲曾一度成為不少家庭的消閒節目，其實它舉辦予神明觀看，以酬謝神恩，因此戲棚必然面朝神棚搭建。劇目有俗稱「五福連」的《十仙賀壽》、《跳加冠》、《仙姬送子》等，亦有《陳三五娘》、《蘇六娘》等愛情劇，由香港戲班聘請內地演員主演。

節日緣起，來自西晉時期佛教故事《目連救母》。相傳佛門弟子目連用法力觀看世界，看見母親生前因多行惡事，死後墮進餓鬼道，成為餓鬼。於是他請求佛祖，望救母親脫離苦海。佛祖告訴目連只要於農曆七月十五用盂蘭盆盛以百味五果（意指不同味道的食物及水果）向僧侶供食，便能救濟其母。當中「盂蘭盆」一詞源自梵文，意指「解救死者受到猶如倒吊懸掛般的苦痛」。由於目連救母的故事與崇尚孝道的中華文化相符，因而受歷代君王推崇。到了宋代，佛家的盂蘭盆更由只供奉僧侶，發展成向鬼魂施食，傳統慢慢流傳，成為供養神靈、施食鬼魂的節日。

整個傳統，離不開人們相信因果報應，在世時多做善事，死後能免地獄之苦，下世亦能活得平安。胡炎松解釋整個習俗都為了「做功德」，「由古人到今天鄉親父老都相信，人始終會做錯事，做錯事會有報應。報應最要命的是，前世的孽，由今世來承擔，所以古人好擔心，死了不代表壞事一筆勾銷，下世會遭報應，於是做功德。做功德就如現代人儲積分，你供養神靈，施食鬼魂，是在為自己積福，當然做善事也可以，但福分不及拜神餵鬼多。積分可以扣，你愈多福便能蓋過愈多的孽，潮州人最注重這些」。

潮人老話：借錢都要拜神

胡炎松分享潮州人一句老話：借錢都要拜神！由清代開始，盂蘭習俗流傳至潮汕地區，及後於1950年代隨來港定居的潮汕人傳至香港，當中多從事苦力工作，亦有經營生意，「大家相信貧窮是因為前世作孽多，福分少，而拜神可以積陰德改變命運，特別是生意人，都希望生意順風順水」。1950年代因內地嚴禁民間崇拜神明，讓本緣起自內地的盂蘭節反而在香港保留，潮汕地區的習俗卻漸漸消失。時至今日，盂蘭節在香港遍地開花，自2015年起，香港潮屬社團總會更舉辦「盂蘭文化節」，望多向年輕一代推廣節日。

文：歐慧兒

統籌/陳詠詩

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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