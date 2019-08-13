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後記：我愛樂單族

【明報專訊】Rosanna單身，是個開懷的銀髮樂單族，生活既可獨來獨往，也同樣「成群結隊」去茶餐廳去旅行，非常港味。

「我不揑陶人時，最大的興趣是看戲，愛一個人看，其實我很享受一個人；有些人說不可以一個人在餐廳吃飯，我可以。」不過一個人的生活也要花很多時間在「自己身上」，如洗衫煮飯打掃，所以她說最不介意就是朋友邀請吃喝，無任歡迎，今年6月中她就和一眾香港及台灣陶藝家及畫友（約20人）到塞爾維亞城市Kikinda參加國際陶藝工作室，合做了一個2.4米高的觀音像。

她一個人看戲，是現在流行在家看Netflix煲劇嗎？「不是！我看戲一定要入戲院，喜歡大銀幕！」原來她愛一個人看戲，有兩大原因，一是約人實在太無奈了！「太花時間，約來約去才約好，到約好了，又要看戲前先約飲杯嘢，睇完戲又要約一起吃飯；幾經辛苦約好了，看戲之前，突然這個朋友有事，那個朋友又唔得，又從頭再約……」

這種約看戲，真像大家的小學雞時代，約同學出街談電話談半天，再推翻之前約好的一切，再約過。但Rosanna的第二個原因，就充滿她的陶藝家個性：「我看電影是因為我愛走進別人生活。我愛看劇情片和小品，例如《竊聽者》（德國電影Das Leben der Anderen），令我想起香港現在的情况，上級給你的指令，你是否一定要執行？又例如《小偷家族》（日本是枝裕和導演），這些小品看起來平淡似水，但很多細節就是生活遇到的真正問題。」

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