陶藝家李慧嫻 揑泥人紓緩散亂「香港心情」

香港多事之秋 無心機揑泥

「舊歡．如胖」是李慧嫻（Rosanna）的個展，周日（18日）將在大館結束，她也正忙着手上另外3個趣致的陶藝創作；但因值香港多事之秋，人人無心機，她也直腸直肚說：「無心機做（揑泥）啊！香港現在搞成這樣，我時時刻刻都在看着電視，看着手機送來的信息，很難集中精神！」真夠坦白，她其中一個項目更是應香港藝術館11月重開迎來的展覽之一。「本來應該很開心的，展覽是配對藝術家創作，我會呼應方召麐（陳方安生母親）的國畫創作，她很關心社會，例如1981年畫了《怒海浮沉》，是位心有所感的人，我構思以香港街道名來玩『食字』，例如七姊妹道，我想起『姊妹』、『紙媒』，我發覺不同紙媒社論很不同；又好像北角有一條大強街，現實裏卻很『小強』，街上勞動階層推着很重的手推車……這次創作，看看我的肥嘟嘟公仔，又換了什麼場景和衣服，看看他們又『做什麼戲』。」笑起來眼睛瞇成細線的Rosanna說。

雖然Rosanna有很多不同的作品，如奀仔陶人、裝置藝術，但30多年來她最愛揑的還是在「舊歡．如胖」中的肥嘟嘟泥人，她以自己敏銳的生活感覺，創作出肥嘟嘟的人物，如師奶、大叔和伙計。來看陶人作品的觀眾都會問，這些肥嘟嘟人物，會否像中國無錫泥娃娃一樣，放進水就溶掉？為何Rosanna的陶泥人都是手瓜腳瓜粗如蓮藕？

今年她在文化博物館展出了「㜺鬼」陶藝，果真很有趣，有如地獄童趣劇場，落油鑊變了落堆填區，浪費食物的懲罰是「嘗真地獄拉麵」，肥嘟嘟陶人變了白臉紅眼如大戲丑角，她說：「這個創作，啟發自虎豹別墅的十八層地獄。」留心細看，這些肥嘟嘟的泥人，不完全似「鬼佬」，有點兒似亞裔，其實是Rosanna揑出來的混血兒。

Rosanna在大館廣場一個茶座，喝着伯爵茶接受訪問，雖是慢活，說話卻快人快語：「我的陶藝，我想，是和我的生活有關，逐漸滲透到我的作品去。」

自小照相館幫手烘相 養成看人習慣

李慧嫻，銀髮族，人家稱她陶藝家，她則自稱陶藝工作者和美術教育工作者，自小在一間家庭照相館長大，她笑說：「和工廠無分別，老竇出去影學校相和婚宴，阿媽負責執相，相中人條眉短了，她會用筆拉長少少，我家姐看舖，我去烘乾相片，阿妹替張相壓條花邊。」三姊妹自小就跟着父親去茶餐廳，後來自己搵到錢，她們自己去，到現在Rosanna單身生活，仍是茶餐廳常客，只是以前叫冰室，門口貼着「冷氣開放」，後來叫茶餐廳，最近流行叫茶記。「我在茶餐廳，看着苦力赤膊上身，走入來吃飯；烘相片時，看着舊區居民的人生百態。」

「父親好叻㗎，就是這小小影相舖，養活我們一家五口。」舖頭是尖沙嘴香檳大廈的樓梯舖，小慧嫻放學後就去黑房取師傅冲好的相，一邊拿着風筒烘乾，一邊好奇相中人在做什麼，就像心理學家說的烘焙麵包是一種自我溝通，她在烘乾相片的過程也在看世界。「現在的我，很愛看人，無時無刻也在看，看走路的人，看坐港鐵的人，我想這種習慣，就是在烘相時逐漸產生，我看着每張相都問這人在做什麼，那人怎麼這麼有趣。」所以，當她行過西環鹹魚欄，人家話鹹魚好香或好臭，她卻看到海星和青蛙好乾好扁，想到若自己死後被人曬乾壓成扁塌塌，又會如何？於是她買海星和青蛙乾回家，與自己一件用漿粉漿至硬繃繃的T恤結合創作，成為裝置藝術。「肥嘟嘟人物以外，我也會做嚴肅作品，我也愛執垃圾，看如何再創作。」

茶餐廳系列回復樸實 不帶嘲諷

但那「肥嘟嘟」是怎樣煉成的？「我在中學時，也是找不到方向的學生。我讀名校，成績卻不好，但很愛畫漫畫，小學就看《財叔》和《神犬》，中學看豐子愷和《花生》漫畫，中學後去讀師範是因為我喜歡學校生活，想一直如此下去，那不如去教書吧！」當上美術科教師數年後，她想增值，跑去讀以前教育署的教師陶瓷班培訓課程。「完成後，剛好理工學院（現為理工大學）有一個兩年制的陶瓷文憑課程，我又去了讀，那時我才知道，原來除了器皿外，陶瓷還有另一個世界，我開始被這個世界扯入去，認真對待這件事。」人家愛拉坏，但Rosanna偏愛揑泥人，眼前這位陶藝家，總是笑得很開懷，猶如她的肥嘟嘟公仔那樣輕鬆自在，她笑說：「我的肥嘟嘟公仔泥，叫crank，我一用就愛上了，我和它的關係熟得像好朋友，了解其質地濕乾搓揑，我要它企硬就企硬，我是在理工畢業後，去英國讀藝術教育時和這種泥相識。」

肥嘟嘟泥人，不會遇水就溶，而且很硬淨。Rosanna會燒兩次，第一次是把它燒硬，燒至1000℃；跟着上釉，再燒第二次，她說她愛將溫度燒得很高，達1220℃至1240℃，這樣高溫會令顏色沒那麼鮮艷，燒出衣服、鞋履和人物膚色，呈現生活感。

燒這麼高溫有沒有難度？她哈哈笑說：「視乎你個窰而已，就等於冷氣機，大匹數就會涼些一樣。」

Rosanna手中的肥嘟嘟陶人一直沒有變，變的只是題材。像這次的茶餐廳作品，不帶嘲諷，也沒包袱，開放思考，開放感受。Rosanna說：「就讓它們回復樸實和簡潔線條，陶泥其實就是很簡單的東西，莫忘初衷。」

她說，也是時候收拾不安散亂的「香港心情」，「很希望我城快點回復平靜，要開始創作了。」除了藝術館的展覽，她也獲邀參與荔枝窩（新界東北客家村）「尋田．探土」藝術計劃，她打算做一些大自然的陶藝作品：「我今次諗住『飛走』肥嘟嘟泥人！」她也正和聖雅各福群會合作配對該會的陶瓷師傅，呼應創作陶藝作品，「那位師傅叫盧美珍（合作聖雅各福群會藝想的計劃『我們的故事——陶塑記憶』），記得幫我寫，我想她出到名」。對了，Rosanna好像一直沒講自己的藝術理念啊！「來看我的作品，不用這麼多東西的，無㗎……我只不過在做獨腳戲，讓觀眾來看，聽觀眾的笑聲。你來看肥嘟嘟泥人做的一台戲，你們來替我完成作品！」

■Profile

李慧嫻（Rosanna）

陶藝工作者，香港理工大學設計學院前助理教授及客席講師，2016年日本信樂「陶藝之森」文化及陶藝研習工作室留駐藝術家。原為中學美術科教師，後入讀理工學院（現為理大）的陶藝高級證書課程，再往英國深造，獲倫敦大學教育研究院藝術教育文憑及利物浦大學教育學士，自此以陶泥揑塑作品，創造了肥嘟嘟人物，貫穿不同創作系列，包括最近在大館Touch Ceramics展出的「舊歡．如胖」、今年初在香港文化博物館展出的「㜺鬼」等。除了輕鬆惹笑的肥嘟嘟泥塑，也有針對時弊的創作和裝置。作品被香港藝術館、台灣新北市立鶯歌陶瓷博物館等收藏。2016年退休不再教學，現為康樂及文化事務署博物館專家顧問（香港藝術）。愛到電影院看戲，也愛逛大街小巷看城市生態。

文：朱一心

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com