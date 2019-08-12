姿治通鑑：每日伸展 放鬆身心

每日做簡單的伸展運動，不但可以促進血液循環、增強身體機能、靈活關節兼可提升身體的柔軟度，減輕肌肉及關節壓力，大大減低受傷機會。而且，透過伸展運動中的深呼吸，可以放鬆心情、提升精神狀態、增強自信。不過做伸展運動前，需要留意自己的身體狀態，如感到過度疲倦或頭暈不適等，都不宜練習。

輕微拉扯時深長呼吸

做伸展運動時亦要量力而為，切勿過度用力。每一式伸展動作可以做2至4次，每次維持10至30秒，而且要緩慢和逐步拉伸，避免因快速拉扯而傷及筋肌，尤其伸展頸部時更要多加注意。伸展動作期間亦要注意呼吸，當伸展部位感到輕微拉扯時，可用深長呼吸，以增加筋肌結構中的血液及養分供應，改善柔軟度，使身心得以放鬆。

雖然有說，身體柔軟度受先天因素影響，但若每天努力練習伸展，持之以恆，長遠來說柔軟度會有所提升。勤做伸展運動更可紓緩日常生活的肌肉疲勞，放鬆身心。

如想了解更多適合中年人士的伸展運動和注意事項，可參加9月23日（周一）由香港中華基督教青年會「豐盛人生新『喜』點」舉辦、由本會一級物理治療師主講之免費伸展講座。

查詢：2783 3372

文：譚嘉儀（香港中華基督教青年會九龍會所計劃主任）