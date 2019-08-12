對抗骨質疏鬆 練負重運動 做有骨氣長者

根據國際骨質疏鬆症基金會（International Osteoporosis Foundation）定義，骨質疏鬆症是骨質密度及質量下降的病症，隨着骨質流失，骨骼漸漸變得脆弱並增加骨折風險。骨骼含有活組織，除了礦物質（如鈣質）及水分外，亦有骨質細胞，其中造骨細胞和破骨細胞對於骨質密度的平衡擔當極為重要的角色。造骨細胞負責骨質的合成，破骨細胞則有分解作用，它們互相制衡，以調節及控制骨質密度。30歲前，造骨細胞比破骨細胞活躍，所以骨質處於正增長的狀態，在30歲時骨質處於巔峰狀態；到30歲後，造骨細胞的活躍程度會漸漸下降，當造骨細胞活躍程度下降至比破骨細胞還要低的時候，骨質便會出現負增長而慢慢流失。

根據基金會數據，全球50歲以上的人口當中，分別每3名女士和每5名男士，便有一人因骨質疏鬆症導致骨折。對個人及社會經濟均造成巨大壓力。香港大學的研究報則指出，估計香港現時有30萬名絕經婦女及10萬名50歲以上男士患有骨質疏鬆症。

停經後減雌激素 女性更易中招

由於女性骨架比男性小，先天「骨庫」儲備已較少，因年紀增長骨質漸漸流失而所受的影響較男性為大；加上女性約50歲開始步入更年期，骨質流失速度更快，這是由於雌激素其中一個功能是保護女性骨質，當停經後雌激素分泌減少，抑制骨質流失的能力下降，因此在更年期後，女性比男性更易患上骨質疏鬆症。不過，由於男性骨質亦會隨年齡漸漸流失，男性對此問題亦不可忽視。除了性別和年齡，高危一族還包括亞洲人或白種人，而先天骨架小和家族遺傳亦是不可修正的因素。

此外，後天因素和不良生活習慣亦會引起骨質疏鬆，包括體重過輕、缺乏運動、吸煙、酗酒、過量攝取咖啡因或高鹽食物、吸收不足夠的鈣質或維他命D、長期服用類固醇藥物、疾病如甲狀腺機能亢進或雌激素雄性激素不足等。而有以上高危因素的65歲以上女性及70歲以上男性，或有低創傷骨折經驗的高危人士，應接受骨質密度檢查，醫生會根據診斷處方藥物及其他相關建議，例如營養攝取等。

高危因素：煙酒咖啡因高鹽食物

骨質疏鬆症來得毫無預兆，很多時候其徵狀來自病症導致的骨折，當中以髖部、脊骨和手腕骨折最為普遍。骨折個案大多是跌倒的低能量創傷引起，低能量創傷一般不會令強健的骨骼骨折，但假如跌倒者的骨質密度低，導致骨折的風險則較大。

另一方面，骨質疏鬆症患者的脊椎骨較一般人脆弱，可以承受的體重亦較輕。當他們受到輕微創傷，如扭傷腰，甚至大力咳，均可能導致椎骨塌陷而前傾或駝背，嚴重影響姿勢，甚至有患者會因椎骨塌陷，引起腰背痛或嚴重者手腳無力等。

文：陳啟豪（聖雅各福群會物理治療師）

編輯：陳志暘

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