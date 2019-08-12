英國廣播公司一個電視節目的醫生主持Giles Yeo，親身體驗全素食一個月，發現不容易實行。首先，很多食物都含有動物成分，蛋、奶、芝士不能碰，而意大利粉、沙律醬中也有雞蛋，連葡萄酒生產過程中也可能使用魚骨。另外，由於牛奶、海產是碘質主要來源，全素者需要靠補充劑攝取足夠碘質。

有研究比較素食者和雜食者的健康狀况，顯示素食者患上心臟疾病和癌症風險較低，但整體死亡率沒有差別。而且這個結果不能完全歸因於素食，亦可能是素食者較注重健康。

Giles Yeo體驗全素食一個月後，體重下降了4公斤，膽固醇亦下降12%，他說：「不吃肉還可以，但不吃蛋就很難受。」他不打算成為全素食者，但考慮每個月有幾天全素食。

資料來源：英國廣播公司

■外遊東南亞 防蚊防登革熱

截至8月1日，衛生防護中心共錄得99宗登革熱個案，多於去年同期的53宗。所有個案均為外地傳入，主要來自泰國（18宗）、印尼（17宗）和馬來西亞（17宗）。暑假是香港人旅遊旺季，登革熱在很多熱帶及亞熱帶地區已成為流行風土病。世界衛生組織指，部分亞洲國家今年錄得登革熱個案數目異常地高。市民如前往登革熱流行的地區旅遊，外露皮膚及衣服都應塗含避蚊胺（DEET）的驅蚊劑。孕婦及滿6個月大兒童都可以使用，但兒童應使用較低濃度（上限10%）的避蚊胺產品。

衛生防護中心建議，從受登革熱流行地區回港，應在14日內繼續使用驅蚊劑。若感到不適應盡快求醫，告知醫生外遊細節。

資料來源：衛生防護中心

■藉藝術審視生死

用藝術體驗生死？長者生死教育及支援計劃將於本周五起舉辦體驗藝術展，設有不同工作坊，讓大家重新審視生死觀。

◆「唔識死——面對死亡的情意之旅」

主辦：基督教香港信義會

日期：8月16至25日

時間：（周日至四）上午10:00至下午5:00；（周五、六）上午10:00至晚上7:00

地點：賽馬會創意藝術中心L1藝廊（石硤尾白田街30號）

查詢：3124 7633

網址：service.elchk.org.hk