全面職業治療 走出思覺失調

阿芝2011年確診患上思覺失調，3度入院接受治療。出院後，她由社工跟進，接受職業治療和輔助就業，參加了寵物美容和咖啡調配員課程，一步一步重投社會。

漫長的人生旅途上，總會遇上無數高低起伏，我們或許會失去尋找快樂的能力。但身邊人的一句說話、一刻扶持，已經足夠支持我們走出幽谷，繼續譜寫自己的人生。

人生路不熟致病 和右手「說話」

阿芝的經歷也是如此。阿芝在香港出生，但自幼在內地由外婆照顧，於廣州完成大學課程後才返港生活。因為文化背景和經歷不同，令她覺得難以融入港式生活。儘管她已主動閱讀一些有關香港歷史的書籍，希望與旁人減少隔膜，然而這對她的精神狀態並無太大幫助。阿芝憶述：「那時我很容易哭，不知為什麼就會流淚。每當我上教會時更是哭得厲害，於是我訓練自己不要哭；上教會之前也會提早到埗，看看當日講的是哪段經文，做好心理準備，盡量讓自己投入崇拜而不是哭着。」

另一邊廂，阿芝與家人之間的交流愈來愈少，甚至分開吃飯。阿芝說，當時因為家人曾瞞着她更改了她的覆診日期，令她對家人失去信任，一度拒絕求診及用藥，後來更開始出現幻覺。「我會覺得人們都在談論我，而且會知道我內心在想什麼，我的右手更會代表另一個人和我說話。」此時的阿芝彷彿置身沒有出路的巷子裏，看不見生活中任何快樂的元素。幾經掙扎，她在教會導師的建議下，自願入院接受治療。她共入院3次，並於2011年確診患上思覺失調。

寫下病歷日記 沉澱思緒

住院期間，阿芝每晚也會寫下病歷日記，協助她沉澱思緒之餘，亦方便讓醫生了解她的想法，病况慢慢好轉過來。出院初期，態度積極的阿芝為了融入社會，接受新生精神康復會多項服務，包括社工跟進和個人心理面談，還有職業治療和輔助就業服務等。阿芝亦參加了僱員再培訓計劃的課程，包括寵物美容和咖啡調配員，並在新生會轄下的社會企業接受培訓。

各種培訓讓阿芝重拾自信，一步一步重投社會，終於在勞工處找到政府外判工作。獲得朋友和身邊人的支持後，阿芝更邀請她的社工擔任自己的提名人，參加由香港再生會舉辦的2013-14年度「十大再生勇士選舉」，獲得「傑出生命獎」。現在的她不再視工作為洪水猛獸：「工作讓人更有自信，當遇到問題而自己沒辦法解決時，可以找身邊的同事，他們都會願意幫助你的。」

「工作要負責 心事要分享」

自己的經歷，讓阿芝明白到維持身心靈健康的重要。現時，除了保持良好的生活習慣外，她在公餘時間亦參與不同活動，例如運動、閱讀及教會活動等。從前無法專注看書的她，透過朗誦及做筆記的方式，現在已經能夠靜下來讀書。此外，她更積極擴展人際網絡，例如參加相片展覽，以葉與藍天的構圖，表達她對自然的愛好，獲得同事一致讚賞。「同事們對我很好，當我參加了新生會相片展覽時，把大會宣傳卡給上司看，他很替我高興，還叫我『加油！』。」阿芝笑着說。

阿芝對攝影很感興趣，未來希望成為一個能為精神病患者發聲的攝影師，拍攝患者們所認知的世界。阿芝勉勵同樣面對精神困擾的朋友，工作上要做個負責任的人，心事則要學懂分享，「把一些你覺得身邊的人應該要知道的事都告訴他們，讓他們懂得關心自己。有了朋輩及身邊人的支持，我們必定可以再次走入人群，過着多姿多采的生活」。

文：黃宗保（新生精神康復會專業服務經理（社區服務）、註冊社工）

編輯：蔡曉彤

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