耳不聽為乾淨

那知出乎意料，司機先生並沒有作任何說教式的政治表態，只是感慨近日社會氣氛令他感到鬱悶，做事提不起勁，一人獨處時更會感到抑鬱煩躁，覺得前路一片灰暗。為了不讓自己的心情太受時局影響，上班時已不像以往那樣全天候地聽電台廣播，只選擇留意交通消息，更盡量避免收聽有關示威衝突的報道。這時剛巧是新聞時間，他忙不迭按掣轉換廣播頻道，可是轉來轉去都是報道昨天晚上的衝突新聞，他最後索性把收音機關掉。看來「耳不聽」為乾淨，是他逃避現實的良方。

今天的香港，不知有多少人會像司機先生那樣受時局影響感到鬱悶，甚至抑鬱，要逃避現實。記憶中令市民情緒大受影響的社會事件，大多與經濟有關，好像金融風暴、股市大崩盤、經濟衰退等。在這些情况下，市民有些成了負資產；有些因公司倒閉或裁員所累而失業，家無恆產手停口停的打工仔更不知如何養家活兒，心情抑鬱是理所當然。至於因政治事件影響情緒的，我印象最深刻的是30年前的六四天安門事件。整個事件維持了差不多兩個月，雖然地點遠在北京，但香港的傳媒，包括電台、電視，無日無之地差不多全日直播現場景况，令香港的聽眾和觀眾，包括我自己，有很濃烈的代入感。記得那時回醫院上班，除了照顧病人時不能有雜念，更不能讓自己心情影響工作之外，其他時間都在辦公室悶坐，提不起勁做其他工作，什麼科研、進修、搞學術研討會等正常活動，全丟到了一邊。有時一班同事坐在會議室或休息室，不會像以往那樣高談闊論，言笑盡歡，大多不發一言愁眉深鎖，明顯地患了集體抑鬱症，深深領略了「坐困愁城」的滋味。

出路至為重要

「坐困愁城」一語出自舊五代史的《趙思綰傳》。本來是指守在一地，找不到出路，引伸形容極度憂愁、煩惱的樣子。成語的主角趙思綰不是一個好東西，他曾任後漢永興節度使，以殘暴著稱，後因作反被後漢大將郭從義圍困永興城數月，城中糧盡，苦無出路，「坐困愁城」這成語便由此而來。

反觀今日香港，示威抗議成了常態，政府又似苦無對策，市民生活愈來愈受影響，眼見百業逐漸蕭條，經濟下滑，香港逐漸喪失了世界名城的色彩，卻看不到出路，怎不興「坐困愁城」之嘆？看來遇到困難景况，「出路」是至為重要。趙思綰雖然不堪，但他的幕僚給他獻計，讓他找到出路，保命全城。雖然他後來又再圖反叛被誅，但那已是後話。

祝願全港市民，有關當局，能為當前景况找到出路。

文：霍泰輝（中大副校長、兒科專科醫生）