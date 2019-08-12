知多啲：陰囊現血管膨脹 觸摸微痛要留神

腫瘤塞血管 致精索靜脈曲張

精索靜脈曲張通常發生於青春期，患者會在陰囊位置摸到靜脈血管膨脹，觸摸時不適及輕微痛楚。泌尿外科專科醫生朱永康指出：「如過往沒有精索靜脈曲張，但突然出現病徵，或本身患有此症，但情况突然加劇，都有可能跟腎癌有關。因腎癌發展時，除了腎臟有腫瘤，亦會走入血管，入侵大靜脈，阻塞血管，影響睾丸血液流通，久而久之令血管膨脹、彎曲，出現精索靜脈曲張。」一旦發現病徵，宜盡快求醫，抽血、驗小便、電腦掃描，檢查有否患上腎癌。

吸煙中央肥胖風險較高

腎癌成因至今未明，病徵不明顯，暫時亦沒有大型篩查計劃，較常見於50至70歲男士，及華人和非裔美國人，而下列人士患上腎癌的風險較高，要格外注意：

‧吸煙

‧中央肥胖

‧長期洗腎的腎病患者

‧患有遺傳疾病結節性硬化症、希佩爾林道綜合症（Von Hippel-Lindau syndrome，簡稱VHL）人士，研究指50% VHL患者有可能患上腎癌。