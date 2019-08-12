早期腎癌局部切 衰竭風險減 微創須趕25分鐘內完成

若本身有三高問題，腎功能弱。手術切除腎臟後，豈不是加速腎衰竭？

隨身體檢查普及、醫療技術進步，現時大部分確診腎癌的患者多屬早期。及早發現，醫學界鼓勵採取局部切除方案，保留腎臟及大部分腎功能之下，將癌症根治，並減低因腎功能弱而增加腎衰竭、心臟病風險的後遺症。

■問醫生

◆鄭：鄭嘉怡（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆朱：朱永康（泌尿外科專科醫生）

■小便帶血難察覺？

問：腎癌有何早期病徵？

鄭：腎臟位於較隱藏的位置， 大部分腎癌患者在初期並沒有明顯病徵，部分人會出現以下病徵：

‧小便帶血或隱血

‧腰痛

‧與腎臟無關的病徵，如無故發燒、體重下降、食慾不振、血鈣水平高、貧血等

小便帶血，肉眼未必看見，有可能是檢驗小便時從顯微鏡中發現隱血。小便隱血可由多種成因引致，包括尿道炎、腎小球炎、腎石或腎癌等，須進一步檢查再作診斷。如在超聲波檢查中，發現腎臟有腫塊，甚至出現血管增生或有鈣化點等，有可能是腎癌的初期病徵。

■腫瘤細過7cm 九成半根治？

問：病人患上腎癌，一般會做什麼治療方案？

朱：當懷疑病人患上腎癌，醫生會做詳細檢查，核實病情、分辨期數及檢查有否出現擴散，常用檢查如超聲波或電腦掃描檢查腹部及肺部。

早期：檢查發現腫瘤小於7cm，透過手術切除，徹底根治機會達九成半以上。

中至後期：癌細胞由腎臟入侵至血管，檢查時會發現血管內有腫瘤；更嚴重情况，腫瘤會在血管內生長，一路延伸至胸肺，甚至心室內亦有腫瘤，這些情况手術更為複雜，須跟其他專科醫生合作處理。但透過手術仍可處理，將腎臟及血管等位置的腫瘤一併拿走。

已擴散：須與腫瘤科醫生一同商量，選擇適合的治療方案，如使用標靶藥、免疫治療等。

■切腎功能必大跌？

問：治療腎癌，一定會影響腎功能？

鄭：談到腎癌治療，不少病人擔心一旦切除腎臟，腎功能會減半或此後腎功能會出現問題。現時醫學技術進步，腎癌治療亦大有進步，我曾有一名65歲的病人，本身有糖尿病、血壓高，腎功能已受影響，擔心做手術後更會令腎功能大跌。不過現時大部分病人毋須做全腎切除手術，只將腎局部切除，盡量保留更多腎功能。

■不切腎難斷尾？

問：早期腎癌，治療有何選擇？

朱：身體檢查普及，不少病人發現腎癌時多數屬早期，治療方案很多樣化：

‧局部切除：目前最新型治療，好處是可切除腫瘤之外，保留盡量多的腎功能，將病人長遠出現腎衰竭風險減至最低

‧全腎切除：透過開放式手術或微創手術形式進行，將整個腎臟切除，可有效根治早期腎癌

‧積極監控：適合年紀大、身體狀况未必適合做手術者

‧消融治療或冷凍治療：透過熱力或冷凍的溫度，將癌細胞局部處理，但長遠復發率會比手術為高

■傳統手術 用冰防腎壞死？

問：局部切除手術有什麼難度？

朱：根治性的全腎切除手術，是切除整個腎臟、腎上腺，以及周圍脂肪和相連血管，清除所有癌細胞。至於局部切除手術，傳統開放式手術，手術期間會以止血鉗鉗住血管，令腎臟短暫時間停止供血，再將腫瘤切除。而為免腎臟太長時間無血供應令細胞壞死，過程中會放置冰塊，令腎臟新陳代謝率減低，以保護腎臟。

隨技術進步，現時手術可以微創方式進行，但無法用冰塊令腎臟處於低溫狀態，令難度增加。故停止供血期間，須在最短時間將腫瘤切除、止血及針線縫合傷口，這些步驟須在20至25分鐘內完成。近10年使用達芬奇機械臂施手術，提高準確度，手術過程及針線縫合過程更為順利。手術完成後，病人身體狀况及腎功能更快復元。

文：吳穎湘

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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