星期日文學‧伊格言：極端的題材，極致的思索

【明報專訊】台灣作家伊格言，由小說到新詩到散文，由純文學作品到科幻小說，幾乎無一不寫；第一部作品《甕中人》被論者稱為「新鄉土小說」，到後來寫出更多作品——「科幻」「情詩」等稱述逐一浮現，可見其在作品的題材和體裁上層出不窮，似乎有那麼一種反被定義的狀態。對他來說，風格是自然形成的，他說：「讓它自然形成對我來說比較好，沒有必要特別去塑造它，我寫我會的、做得好的事情，對我而言重點是把它寫好，寫出好的作品。」近年伊格言的作品屢獲獎項，包括二○一一年時長篇小說《噬夢人》入圍台灣文學獎長篇小說金典獎、長篇小說《零地點GroundZero》獲第四十五屆吳濁流文學獎長篇小說正獎及第五屆全球華語科幻星雲獎長篇小說銀獎等，此外，作品亦陸續被翻譯成日文、韓文、捷克文（目前在翻譯中），足見其獲得廣泛關注。
虛構，足以翻天覆地
如魯迅，伊格言亦有個「棄醫從文」的故事，他成長在一個醫生家庭中，順理成章大學進了醫學院，但他一直對文學抱有興趣，遂於大四時決定退學，一心走文學路。近月他以「科幻小說作家」的身分出席香港書展，在一個講座中，他談到當初想做的其實是一個精神分析師，並對精神分析有濃厚興趣，以致於對內在世界，也抱有特別關注。他認為夢、虛構和故事對人類世界的影響深遠莫測，他以哈拉瑞《人類大歷史》一書所說的貨幣、帝國（政治）、宗教為例：「這是人類的三個虛構概念，但對人類歷史影響超級大。」人類的文明都建立在虛構的想像，是這種想像的系統，驅使我們推向一種幻覺的未來，他以政治制度為例說：「政治體制可以改變，只要你我大家同意就變了，如果現在說，全世界的人民決定我們要回復到皇帝體制的話，地球就會產生皇帝啦，只是你很難想像而已，因為已經到這個時代，你很難想像。」
他更以阿西莫夫《基地》三部曲的故事向記者加以說明，在《基地》三部曲裏，「有一個虛構人物，他叫做『騾』，他有超能力，他的超能力讓他能夠改變別人的心意，自從這個人出現之後，歷史就被他改變」。所以說，若他利用超能力使全部人改變心意選他為皇帝，歷史就被他一個人改變了。然而騾在隱喻什麼呢？伊格言說：「『騾』根本就在隱喻希德勒啊，一個極具煽動性、可以改變別人心意的人。只是在這個科幻小說《基地》三部曲裏面，那是一個『騾』，在現實世界當中，他就是一個煽動性的演說家。」因此，他認為夢或虛構的東西非常重要，內在世界對外在世界的影響極大。
以科幻帶出根本問題
伊格言天生對極端的問題深感興趣，喜歡科幻因科幻本身具有極端的可能性，他認為「極端的問題等於根本的問題」，並舉一例子闡釋說：「我把你的記憶換掉之後，你還是你嗎，或者說我把你的記憶換掉百分之五十、百分之七十，那剩下的會是什麼呢？」這個問題終極想要問的或許是：「人的自我意識從何而來？」從而引導人思考有關身分的問題：「如果人的記憶被換掉，他／她的身分會產生怎麼樣的變化？」這些伊格言提出的問題，正正在詰問諸如「你如何成為現在的你」的根本問題，繼而逐漸逼近「人是什麼」的真相。那這些極端的、根本的問題在小說中如何呈現？他如此回應道：「可能我在小說中會給一個接近的答案，但那也許只是一個接近的答案。」這裏或也呼應其他現代小說——不試圖為世界提供答案或提供解決方法，而是竭力地提出疑問，並致力在浩瀚無垠裏探索。
在長篇小說《噬夢人》中探討的問題繁多，譬如說生化人與人類之間的問題、生化人生育能力的問題、夢境被植入記憶後自我意識為何的問題等等，伊格言透過細節的構建、真知識與偽知識體系龐大的融和、詭魅的場景與氣氛營造，鋪天蓋地擬造出一個壯闊華麗如「未來圖書館」的小說世界。在一個生化人與人類共存的世界，人類馬不停蹄研發不同的測試方法，把生化人從人類群體中分辨出來，小說鉅細無遺地鋪展——如何使用水瓢蟲的膜翅保鮮並取出夢境、如何使用「夢境分析」去篩檢誰是真人類誰是生化人，後來因生化人「自體演化」又新發展出「水蛭試劑法」等——希望將生化人一一剿滅。《噬夢人》的主角K並非人類，是一個生化人，惟其身世不明，然而研發測試的方法日益改進，辨識生化人的精準度愈來愈高，因此K被迫展開一場流亡旅程。到最後，小說趨向的可能是一個廢墟。
趨向虛無的廢墟
寫至小說結尾，伊格言有很長的一段時間「恆常處於這一刻流淚，下一刻全身發冷，接着再流淚，接着再發冷的狀態」，他在小說的附錄部分、他與駱以軍的對談當中寫道：「一個可能性是，昆德拉所謂『抒情的廢墟』……必須抒情，而在完成之後，將之摧毁成為廢墟。因為生命是痛苦的，孤獨是令人感到惡心的，因為事物的核心往往毫無意義。」小說最終碰觸到的這個虛無部分，伊格言抱有疑問說：「我懷疑好的長篇小說必定牽涉到虛無這件事情，必定觸及到虛無這件事情。」他舉了一個例子，如《紅樓夢》最後是繁華盡頭「落了片白茫茫大地真乾淨」的樣子，他說：「白雪落下來，大地一片白茫茫，真乾淨，非常虛無啊。」這是《紅樓夢》在那個境地裏，「看待曾經那麼繁華、色彩繽紛、充滿了愛恨情仇的世界」。這種趨向虛無的世界，如同童偉格推薦《噬夢人》時所寫：「所有這些夢境造源、愛慾摹寫、科幻擬態，對我而言，深深指向對虛無命題的重重應答。」
這種巨大的虛無感，時而讓人浸沉其中以致傾向無力，讓記者思疑，那要如何對抗虛無呢？伊格言並不認為需要特別去對抗它，於他，寫作甚至人生的一切都很虛無，可是他認為要思考的是：「我畢竟就是已經活在這個世界上面，我能夠做到什麼呢，我覺得我可以做到兩件事情，第一件事情就是：對我自己真誠；第二件事就是：對我愛的人，以至愛我的人真誠、盡量真誠，要不然好像這個世界上，好像真的是虛無了。」
虛無以後，在廢墟上重新建立
在三十萬字的浩大長篇後，伊格言已開始落筆書寫《噬夢人》的第二部曲，並計劃完成第三部曲，而他面臨的一個新問題是：「已經把虛無推到很遠了，再接下來還有什麼？」虛無之後，白雪落過洗淨爾後，身分消失、城市回復龐巨如星系般的寂靜爾後……他說：「應該是，要建立新的東西，有一個全新的世界觀，不見得跟虛無有直接關係的世界觀，那就是第二部曲跟第三部曲的核心——重新在廢墟上建立一個新的世界。」在展示了如「地獄爆炸般的濃煙光焰」（駱以軍語）後，緊接下來的第二部曲會是何種模樣？
伊格言向記者透露了一小部分，第二部曲的其中一個情節，將會與一個研究殺人鯨或虎鯨的科學家相關：這位科學家非常堅定地相信殺人鯨比人類聰明，並且非常愛牠們，而殺人鯨有社會行為、有自己的族群、有自己的家庭，這位科學家認為人類之所以統治世界，是因為人類長出了手，可以利用手去製造工具，並因此能創造文明：「她（科學家）說那是因為今天是人類長出了手啊，如果今天長出了手的不是人類，而是殺人鯨的話，那可能今天是牠們統治世界啦，不是你們人類來統治世界啊。」
二○一八年的一則新聞，引起伊格言的注意——有一頭在北太平洋的殺人鯨生了一個寶寶，可是牠一出生就死掉，殺人鯨母親揹着寶寶游了共十七天，一直哀悼了一千六百公里，經過漫長的告別後，才把牠的屍體丟進深海。伊格言也引述另一種說法：「有人認為殺人鯨的大腦裏面有某些管理情緒的區域，而這種情緒在人腦裏面未有發現。」他續說：「那太有趣了，那到底是什麼情緒？理論上不可能理解，因為人的腦裏面沒有啊。」更發人深思的是，研究殺人鯨的科學家雖然非常愛她的研究對象，可是她自己生的一個小孩，「她卻對他非常壞、非常冷漠，因為她整天都在忙於工作，忙着跟她的虎鯨相處。她對她的先生也很冷漠，對她的婚姻毫不在意的樣子，結了婚生了孩子就算了，所以她的小孩對她很多怨懟」。《噬夢人》第一部曲講述人類跟生化人之間的關係，到了第二部曲，涉及到的或許是人類跟其他物種之間的關係。而比起上一部曲的筆記部分，伊格言笑說，雖然小說寫出來未必會比第一部曲長，但這次的筆記已經超越上一部的八萬字了。
長篇小說獨有的兩種價值
《噬夢人》中除了小說主軸的部分，也有非常長篇的註釋，被問到為何有如此的寫作方式，伊格言提出了兩個自己對長篇小說獨有的理論：第一種是萬花筒價值，第二種是辯證性。他先闡述了「萬花筒價值」的意思，並以金庸建立的一個武功系譜為例，侃侃說出這武功系譜的整個發展——《九陰真經》《九陽真經》；傳聞中古墓派和《葵花寶典》之間的關聯；傳下來的《葵花寶典》與辟邪劍法、「欲練此功，必先自宮」、福威鏢局林家的辟邪劍法、真主林遠圖的七十二路辟邪劍法、假的辟邪劍法等等。這裏呈現出來的一個武俠世界，伊格言認為就是金庸厲害的地方：「完全都是他胡扯的啊，但是就好看得不得了。短篇小說沒有時間做這個事情，短篇小說就是我光要把情節敘述完也來不及了嘛，就沒有時間跟你建立這個系譜跟你扯，那就是萬花筒價值。」而在《噬夢人》裏，伊格言在做一件差不多的事情：「我在呈現一個兩百年後人類跟生化人的世界，所以那個註解其實不見得跟故事的主線有直接關係，可能有間接的關係。所以你看那些註解裏面，我除了某些名詞之外，我還有編故事，還有故事在裏面啊，就是類似金庸做的那些事情。」
第二種長篇小說獨有的價值是辯證性。伊格言這次以村上春樹的《國境之南、太陽之西》為例試圖解釋，他說：「『我』本來跟『我』的青梅竹馬小時候純純的愛，『我』覺愛情就是這個樣子。但『我』長大之後遇到一個對『我』有性的致命吸引力的女人，所以『我』就跟她翻雲覆雨，覺得快樂無比，那就領悟到愛情並不只有那種情感上面的純愛，它還有性的部分、動物性的部分。後來『我』遇到『我』的妻子，就發現到愛情原來有第三個面向，它有現實的成分——因為『我』娶了一個建設公司社長的女兒，她家很有錢，可以作為好的事業伙伴，然後『我們』開了一個爵士酒吧之後，『我』就遇到小時候那個青梅竹馬。」從村上的小說裏他看到「我」對愛情的想法，從原本的單純想法，因為發生某些事情後變了想法，然後又發生了些事情又變一個想法，「到最後同樣一個愛情的概念，『我』在探索它不同的面向，變來變去」，從而讀出長篇小說可能承載的辯證性。