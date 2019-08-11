星期日文學‧伊格言：極端的題材，極致的思索

虛構，足以翻天覆地

如魯迅，伊格言亦有個「棄醫從文」的故事，他成長在一個醫生家庭中，順理成章大學進了醫學院，但他一直對文學抱有興趣，遂於大四時決定退學，一心走文學路。近月他以「科幻小說作家」的身分出席香港書展，在一個講座中，他談到當初想做的其實是一個精神分析師，並對精神分析有濃厚興趣，以致於對內在世界，也抱有特別關注。他認為夢、虛構和故事對人類世界的影響深遠莫測，他以哈拉瑞《人類大歷史》一書所說的貨幣、帝國（政治）、宗教為例：「這是人類的三個虛構概念，但對人類歷史影響超級大。」人類的文明都建立在虛構的想像，是這種想像的系統，驅使我們推向一種幻覺的未來，他以政治制度為例說：「政治體制可以改變，只要你我大家同意就變了，如果現在說，全世界的人民決定我們要回復到皇帝體制的話，地球就會產生皇帝啦，只是你很難想像而已，因為已經到這個時代，你很難想像。」

他更以阿西莫夫《基地》三部曲的故事向記者加以說明，在《基地》三部曲裏，「有一個虛構人物，他叫做『騾』，他有超能力，他的超能力讓他能夠改變別人的心意，自從這個人出現之後，歷史就被他改變」。所以說，若他利用超能力使全部人改變心意選他為皇帝，歷史就被他一個人改變了。然而騾在隱喻什麼呢？伊格言說：「『騾』根本就在隱喻希德勒啊，一個極具煽動性、可以改變別人心意的人。只是在這個科幻小說《基地》三部曲裏面，那是一個『騾』，在現實世界當中，他就是一個煽動性的演說家。」因此，他認為夢或虛構的東西非常重要，內在世界對外在世界的影響極大。

以科幻帶出根本問題

伊格言天生對極端的問題深感興趣，喜歡科幻因科幻本身具有極端的可能性，他認為「極端的問題等於根本的問題」，並舉一例子闡釋說：「我把你的記憶換掉之後，你還是你嗎，或者說我把你的記憶換掉百分之五十、百分之七十，那剩下的會是什麼呢？」這個問題終極想要問的或許是：「人的自我意識從何而來？」從而引導人思考有關身分的問題：「如果人的記憶被換掉，他／她的身分會產生怎麼樣的變化？」這些伊格言提出的問題，正正在詰問諸如「你如何成為現在的你」的根本問題，繼而逐漸逼近「人是什麼」的真相。那這些極端的、根本的問題在小說中如何呈現？他如此回應道：「可能我在小說中會給一個接近的答案，但那也許只是一個接近的答案。」這裏或也呼應其他現代小說——不試圖為世界提供答案或提供解決方法，而是竭力地提出疑問，並致力在浩瀚無垠裏探索。

在長篇小說《噬夢人》中探討的問題繁多，譬如說生化人與人類之間的問題、生化人生育能力的問題、夢境被植入記憶後自我意識為何的問題等等，伊格言透過細節的構建、真知識與偽知識體系龐大的融和、詭魅的場景與氣氛營造，鋪天蓋地擬造出一個壯闊華麗如「未來圖書館」的小說世界。在一個生化人與人類共存的世界，人類馬不停蹄研發不同的測試方法，把生化人從人類群體中分辨出來，小說鉅細無遺地鋪展——如何使用水瓢蟲的膜翅保鮮並取出夢境、如何使用「夢境分析」去篩檢誰是真人類誰是生化人，後來因生化人「自體演化」又新發展出「水蛭試劑法」等——希望將生化人一一剿滅。《噬夢人》的主角K並非人類，是一個生化人，惟其身世不明，然而研發測試的方法日益改進，辨識生化人的精準度愈來愈高，因此K被迫展開一場流亡旅程。到最後，小說趨向的可能是一個廢墟。

趨向虛無的廢墟

寫至小說結尾，伊格言有很長的一段時間「恆常處於這一刻流淚，下一刻全身發冷，接着再流淚，接着再發冷的狀態」，他在小說的附錄部分、他與駱以軍的對談當中寫道：「一個可能性是，昆德拉所謂『抒情的廢墟』……必須抒情，而在完成之後，將之摧毁成為廢墟。因為生命是痛苦的，孤獨是令人感到惡心的，因為事物的核心往往毫無意義。」小說最終碰觸到的這個虛無部分，伊格言抱有疑問說：「我懷疑好的長篇小說必定牽涉到虛無這件事情，必定觸及到虛無這件事情。」他舉了一個例子，如《紅樓夢》最後是繁華盡頭「落了片白茫茫大地真乾淨」的樣子，他說：「白雪落下來，大地一片白茫茫，真乾淨，非常虛無啊。」這是《紅樓夢》在那個境地裏，「看待曾經那麼繁華、色彩繽紛、充滿了愛恨情仇的世界」。這種趨向虛無的世界，如同童偉格推薦《噬夢人》時所寫：「所有這些夢境造源、愛慾摹寫、科幻擬態，對我而言，深深指向對虛無命題的重重應答。」

這種巨大的虛無感，時而讓人浸沉其中以致傾向無力，讓記者思疑，那要如何對抗虛無呢？伊格言並不認為需要特別去對抗它，於他，寫作甚至人生的一切都很虛無，可是他認為要思考的是：「我畢竟就是已經活在這個世界上面，我能夠做到什麼呢，我覺得我可以做到兩件事情，第一件事情就是：對我自己真誠；第二件事就是：對我愛的人，以至愛我的人真誠、盡量真誠，要不然好像這個世界上，好像真的是虛無了。」

虛無以後，在廢墟上重新建立

在三十萬字的浩大長篇後，伊格言已開始落筆書寫《噬夢人》的第二部曲，並計劃完成第三部曲，而他面臨的一個新問題是：「已經把虛無推到很遠了，再接下來還有什麼？」虛無之後，白雪落過洗淨爾後，身分消失、城市回復龐巨如星系般的寂靜爾後……他說：「應該是，要建立新的東西，有一個全新的世界觀，不見得跟虛無有直接關係的世界觀，那就是第二部曲跟第三部曲的核心——重新在廢墟上建立一個新的世界。」在展示了如「地獄爆炸般的濃煙光焰」（駱以軍語）後，緊接下來的第二部曲會是何種模樣？

伊格言向記者透露了一小部分，第二部曲的其中一個情節，將會與一個研究殺人鯨或虎鯨的科學家相關：這位科學家非常堅定地相信殺人鯨比人類聰明，並且非常愛牠們，而殺人鯨有社會行為、有自己的族群、有自己的家庭，這位科學家認為人類之所以統治世界，是因為人類長出了手，可以利用手去製造工具，並因此能創造文明：「她（科學家）說那是因為今天是人類長出了手啊，如果今天長出了手的不是人類，而是殺人鯨的話，那可能今天是牠們統治世界啦，不是你們人類來統治世界啊。」

二○一八年的一則新聞，引起伊格言的注意——有一頭在北太平洋的殺人鯨生了一個寶寶，可是牠一出生就死掉，殺人鯨母親揹着寶寶游了共十七天，一直哀悼了一千六百公里，經過漫長的告別後，才把牠的屍體丟進深海。伊格言也引述另一種說法：「有人認為殺人鯨的大腦裏面有某些管理情緒的區域，而這種情緒在人腦裏面未有發現。」他續說：「那太有趣了，那到底是什麼情緒？理論上不可能理解，因為人的腦裏面沒有啊。」更發人深思的是，研究殺人鯨的科學家雖然非常愛她的研究對象，可是她自己生的一個小孩，「她卻對他非常壞、非常冷漠，因為她整天都在忙於工作，忙着跟她的虎鯨相處。她對她的先生也很冷漠，對她的婚姻毫不在意的樣子，結了婚生了孩子就算了，所以她的小孩對她很多怨懟」。《噬夢人》第一部曲講述人類跟生化人之間的關係，到了第二部曲，涉及到的或許是人類跟其他物種之間的關係。而比起上一部曲的筆記部分，伊格言笑說，雖然小說寫出來未必會比第一部曲長，但這次的筆記已經超越上一部的八萬字了。

長篇小說獨有的兩種價值

《噬夢人》中除了小說主軸的部分，也有非常長篇的註釋，被問到為何有如此的寫作方式，伊格言提出了兩個自己對長篇小說獨有的理論：第一種是萬花筒價值，第二種是辯證性。他先闡述了「萬花筒價值」的意思，並以金庸建立的一個武功系譜為例，侃侃說出這武功系譜的整個發展——《九陰真經》《九陽真經》；傳聞中古墓派和《葵花寶典》之間的關聯；傳下來的《葵花寶典》與辟邪劍法、「欲練此功，必先自宮」、福威鏢局林家的辟邪劍法、真主林遠圖的七十二路辟邪劍法、假的辟邪劍法等等。這裏呈現出來的一個武俠世界，伊格言認為就是金庸厲害的地方：「完全都是他胡扯的啊，但是就好看得不得了。短篇小說沒有時間做這個事情，短篇小說就是我光要把情節敘述完也來不及了嘛，就沒有時間跟你建立這個系譜跟你扯，那就是萬花筒價值。」而在《噬夢人》裏，伊格言在做一件差不多的事情：「我在呈現一個兩百年後人類跟生化人的世界，所以那個註解其實不見得跟故事的主線有直接關係，可能有間接的關係。所以你看那些註解裏面，我除了某些名詞之外，我還有編故事，還有故事在裏面啊，就是類似金庸做的那些事情。」

第二種長篇小說獨有的價值是辯證性。伊格言這次以村上春樹的《國境之南、太陽之西》為例試圖解釋，他說：「『我』本來跟『我』的青梅竹馬小時候純純的愛，『我』覺愛情就是這個樣子。但『我』長大之後遇到一個對『我』有性的致命吸引力的女人，所以『我』就跟她翻雲覆雨，覺得快樂無比，那就領悟到愛情並不只有那種情感上面的純愛，它還有性的部分、動物性的部分。後來『我』遇到『我』的妻子，就發現到愛情原來有第三個面向，它有現實的成分——因為『我』娶了一個建設公司社長的女兒，她家很有錢，可以作為好的事業伙伴，然後『我們』開了一個爵士酒吧之後，『我』就遇到小時候那個青梅竹馬。」從村上的小說裏他看到「我」對愛情的想法，從原本的單純想法，因為發生某些事情後變了想法，然後又發生了些事情又變一個想法，「到最後同樣一個愛情的概念，『我』在探索它不同的面向，變來變去」，從而讀出長篇小說可能承載的辯證性。

文 \\ 林凱敏

圖 \\ 受訪者提供、網上圖片

編輯 \\ 關曉陽

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