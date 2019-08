無定向學堂：抵擋暴力 以色列自衛術如何保護自己 ？

但我們往往無從考究拍片者的資歷與技巧,胡亂學習或有受傷風險。

其實,在世上有更正統的防身術,逾80年歷史的以色列自衛術(Krav Maga)是其中一種。

以色列自衛術香港分會總教練潘世顯表示,以色列自衛術正正是為應對街頭襲擊所創造,他一再強調不贊成一切暴力,只教大家被攻擊時如何保護自己。

一° 糅合多種武術

世間武術有千百種,為何偏要學習以色列自衛術?身形魁梧的潘世顯說自己從小到大學過很多武術,包括泰拳、跆拳道、中國功夫等,以色列自衛術則是已經包含多種武術,「每招都糅合柔道、合氣道,沒有武學根底都可以練,我發現這套自衛術才是最簡單、最易學和最有用的」。但他不斷重申,如果平時完全不做運動,以色列自衛術仍然存在難度,因此建議每個人都應該養成練習體能和運動的習慣,「自己走要走得夠快,擋要擋到一兩下」。他說以色列自衛術主要是教授當被人襲擊時,要擋住臉和身體一些容易嚴重受傷的地方,例如心口。「擋完就走,不是教你如何打低人。」

以色列自衛術源於第二次世界大戰時,為抵抗納粹德軍殘殺猶太人,原本擅長拳擊和摔角的匈牙利籍猶太人Imi Lichtenfeld(1910-1998)創造了這套民間自衛術。1948年以色列立國後,Imi獲任以色列國防軍格鬥總教頭,教授軍隊以色列自衛術達20年。退休後,再將原本軍用的格鬥術,改良為普通市民都能夠學來防身自保的技術。「宗旨是so that one may walk in peace,希望所有人在街上都可以好和平地行路。任何人一開始變暴力,我都不贊成,不管他是誰。」

二° 事前準備

˙背囊可以隨時放棄

背囊內的物件可以隨時放棄,以防被扯背囊或必要時利用背囊抵擋。

˙善用隨身物件

可利用一些隨身物件,如背囊自製盾牌,亦可以用雙手扯實外套或毛巾,被武器襲擊時,利用外套格擋武器。

˙可以避的話,不要擋

如果離兇徒仍有一段距離,優先建議逃離現場。

釐清三大謬誤

反擊會激怒襲擊者?

潘世顯提醒,很多女士誤以為反擊或抵抗會激怒襲擊者,招致反效果,但外國有罪犯接受訪問時指出,如果受害人太麻煩或反抗,就會轉移目標。「一來太麻煩;二來要花的時間太耐;三來是他都擔心自己可能受傷。」

蹲下抱頭安全?

潘說蹲下是最差情况,因為落地後無論保護身體哪一部分都只能用一雙手,「就算你有十隻手,被打的話手都會斷」。

搶奪武器可自保?

潘不贊成搶奪對方武器,因為普通市民要搶去武器,如捉住木棍,其實並不太可能。更重要是搶去武器後更加麻煩,「它本身已經是兇器來的,可能已經襲擊過人甚至殺過人,你又去拎番支棍,你點同警察解釋呢?如果兇徒有戴手套,你無戴更戇居」。他亦見過一些外國例子,受害人被刀襲擊完後拿刀殺死兇徒,最後是原先的受害人被判監。

三° 遇色魔 逃走秘訣

潘世顯同時亦有教授女士「遠離危險」課程,他說對女生來說,遇上任何危險,第一件事基本上是不能夠硬踫,走得就走,「如果遇襲,自己選擇不走,就要有心理準備會受傷」。

他指出如果被扯頭髮,原理如上述被扯背囊情况類近,首先不要和施襲者鬥力,先順着他的用力方向,然後一下轉身,猛力拍打施襲者下體,「我們現在是建議攤開手掌打,拍得中其實就好痛」。

另外,他提到其實女士的直覺真的較男士準,「我們經常講笑咁講,如果你覺得你老公或男朋友出軌,應該是真的出了軌。因此如果女士感覺到有危機,就要走先,不要留在那裏等危險出現」。

四° 止於抵擋防守 別以暴易暴

潘世顯強調如遇襲擊應該止於抵擋防守,不贊成反擊,除非見到施襲者正襲擊其他人。「因為一用暴力,任何一方都會失控,任何人都會失控,慢慢將暴力升級,無人會唔失控,因為情緒、荷爾蒙啊,無人控制得到。」

記者問在家中要如何練習自衛術呢?他說沒有辦法,「在實際情况是另一回事,練習時要有人給予你一些壓力,在家沒有人會兇狠到打你」。

