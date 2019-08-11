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2019年8月11日星期日
星期日生活
七情上面：殘酷青春 難得夢一場
點樣收科？
《經濟學人》：如何完結？
周日話題：人人軍師‧素人戰士‧城市游擊——反送中運動的抗爭想像和策略
周日話題：脆弱的警隊管理層 鄉黑 神功 讀書郎
三松閣：武力抗爭也是義務？
周日話題：關鍵八月
星期日現場：把一個記者淹沒的新聞狂熱
圖文城市
讀書：距離的辯證——讀《張岪與木心》
在大學教植物學：七夕的雷射筆
阿貓阿狗：#40警犬
movie chic movie style：《大偵探福爾摩斯》 故事曲折 情操高尚
論語‧電影：時光雕刻的練習
家明雜感：《從前，有個荷里活》（二） 好人一生平安
影片簡評：《天氣之子》 IIA
藝術初體驗：白色恐怖
單元連載
星期日文學‧伊格言：極端的題材，極致的思索
身位達人中學老師周子恩 第一課講愛國 唔係你教學生就聽
另一個胃：咬一口 外香軟 內Q彈 抹茶牛奶麻糬蛋糕卷
無定向學堂：抵擋暴力 以色列自衛術如何保護自己 ？
Ways of Seeing：《蟾蜍夢多》版畫故事 陪伴發夢的人
通識導賞：警告 催淚彈（已過期）毒性有幾強？
未來城市：睇物理治療 不想醫生彈嚟彈去？
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家明雜感：《從前，有個荷里活》（二） 好人一生平安
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【明報專訊】不用狡辯，在《從前，有個荷里活》，李小龍的確是給塔倫天奴擺上台了。李的出場，表面上點綴一九六○年代末的荷李活面貌，實則是為襯托畢彼特演的Cliff Booth。
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七情上面：殘酷青春 難得夢一場
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