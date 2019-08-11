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家明雜感：《從前，有個荷里活》（二） 好人一生平安

【明報專訊】不用狡辯，在《從前，有個荷里活》，李小龍的確是給塔倫天奴擺上台了。李的出場，表面上點綴一九六○年代末的荷李活面貌，實則是為襯托畢彼特演的Cliff Booth。

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