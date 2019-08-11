副刊

星期日生活

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在大學教植物學：七夕的雷射筆

【明報專訊】年紀大了，總是留戀過去美好的事物和情景，同時又增加了一些莫名其妙的牽掛與愁緒；其中叫我可惜的是七夕好像已經變成「七寂」，因為在香港城市生活，這個傳統節日對大多數市民來說已經是明日黃花。

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