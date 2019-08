三松閣：武力抗爭也是義務？

【明報專訊】自雨傘運動以降,香港的大型社會抗爭運動愈趨激烈。但基於各種原因,關於抗爭手段的討論,大多仍着眼於和平與非暴力形式的「公民抗命」(principled disobedience)之上。一旦涉及肢體衝突,往往就被大眾譴責為暴力、非理性與不道德。但為何涉及武力的抗爭必然為錯?哲學家Candice Delmas去年的新著A Duty to Resist: When Disobedience Should Be Uncivil,正嘗試打破這種迷思:論證面對不公義的政制和法律,公民抗命不應限於和平一途,武力抗爭同樣是合理而正當的手段,更是市民的政治責任!下文將介紹其想法,為公民抗命提出和理非以外的理據,供大家思考當下香港抗爭運動的走向。