三松閣：武力抗爭也是義務？

翻譯失誤 「和平」壟斷抗爭

先釐清一些重要的概念。細心的讀者定必留意到，上文把principled disobedience翻譯為公民抗命，這與中文界通行的把civil disobedience譯作公民抗命的做法不同。原因在於將civil disobedience翻譯為公民抗命嚴格來說是錯誤的。公民抗命泛指因應合理的政治目標，以違法的行動抗爭，爭取公眾的認同和改革，也就是一般所言的違法達義。由於公民抗命是有原則，合理的不服從，概念上對應的應是principled disobedience。在此定義下，按手段的不同，可再分為文明的、和平的（civil）與不文明的、武力的（uncivil）抗爭兩大類，前者才是準確定義下的「和平抗爭」（civil disobedience），後者則可稱為「武力抗爭」（uncivil disobedience）。可惜正如Delmas所言，受羅爾斯（John Rawls）的和平抗爭理論與歷史上著名的民權運動，例如馬丁路德金的和平不合作主張所影響，學界在討論公民抗命時往往只考慮和平手段（中文世界亦是如此），無視武力抗爭的可能，誤將和平抗爭直接等同於公民抗命的全部，所以才會有此概念混淆與翻譯失誤。

uncivil 絕非暴力

到底和平抗爭與武力抗爭的差異為何呢？從具體內容而言，和平抗爭大抵需符合公開、和平、承擔刑責等條件。比方說，市民集體不交稅或和平靜坐阻街皆屬典型例子。與之相反，武力抗爭往往是匿名、破壞性、逃避刑責的（不必符合全部條件），好像破壞公共設施、武力還擊，甚至暴動和革命，皆在此列。最近香港示威者蒙面攻佔立法會與破壞警局就是一例。要注意的是武力抗爭不限於物理破壞，黑客入侵、竊取與暴露機密資料都可視為其中一員。

關於翻譯還有一點不可不提。語言建構現實，基於中文的語境，我認為uncivil disobedience絕對不應翻譯為「不文明抗爭」或「暴力抗爭」。不文明或暴力是指沒有正當理由的行動，兩者皆為貶義，武力則是中性的字眼。在抗爭理論中，uncivil disobedience指的是面對不公義政權的合理反抗，武力的運用雖然一般來說是錯誤的，但在對抗不義的情况下往往有所例外。反之，暴力的是不義的法律和政制，故此武力抗爭不是「以暴易暴」，而是「以武抗暴」！此舉絕非咬文嚼字，而是正名。孟子嘗言：「聞誅一夫紂矣，未聞弒君也」，正是此意。

討論至此我們終於可以交代Delmas的基本立場：在相對而言公義與民主的政制下，市民基於道德理由（下文會指出4種），有政治責任遵守法律。但當政權和法制變得不公義時，市民按同樣的理由，也有責任採取合法或違法的行動和平抗爭。

Delmas在此基礎上再進一步指出，如果我們承認有道德理由證明和平抗爭是合理的話，按同樣理由亦能證成武力抗爭。支持和平抗爭的理由，其實同樣要求市民有責任武力抗爭。換言之，至少在特定情况下，拒絕武力抗爭就是放棄履行道德責任的錯誤行為。

認為市民有責任武力抗爭，可說是相當新穎而且激進的講法，到底有什麼理據一方面支持我們遵守法律，又竟然可以同時證成和平與武力抗爭的責任？作者於書中列出了4項原則，分別是「公義責任」（the duty of justice）、「公平責任」（the duty of fairness）、「撒馬利亞式責任」（Samaritan duty）與「群體式政治責任」（Associativist accounts of political obligation）。礙於篇幅所限，以下只能就首兩類提綱挈領簡介一下，有興趣的讀者務必找原著細閱。

公義、公平責任 與生俱來

第一項原則是「公義責任」。跟據羅爾斯等人的想法，每個人與生俱來都是自由與平等的個體，合理的社會政治體制必須承認並保障之。當身處的社會大致公義時，市民有道德責任遵守法律，維持公義社會的穩定，令大家能自由與平等地生活。倘若社會體制（變得）不公義時，我們就有責任建立、協助和改善它。「公義責任」既要求我們遵守法律，但基於自由與平等，也命令我們改善和反抗不公義的惡法，維護人類的自由與平等。

基於「公義責任」，當以下情况出現時，市民就有責任抗爭：首先，政府不尊重個人平等與自由，無理剝奪公民的基本社會參與權。於此最容易聯想到的例子就是香港政府無理地以法例取消部分人的參選資格。此時市民持續依法參選變相是認同不義的制度，違反「公義責任」。反之，市民有義務杯葛，甚至阻礙選舉進行，阻止不義蔓延。

第二個不公義的狀况是政府部門持續的不當行為。Delmas舉出美國司法部門與警察執法時對黑人的不公為例。於此我們可以早前香港元朗與北角的黑社會恐襲中，律政司與警察的表現代入。如果警方不能履行拯救市民的職責，甚至使用過度武力，民間自衛隊（Vigilantism）就是合理的武力抗爭——面對大規模的法制外的暴力，市民只能以武抗暴（黑社會是不會向和平的市民求饒的）。雖然此舉會動用違法武力傷害別人（哪怕對方罪有應得），看似錯誤，但其實是「公義責任」所要求，因為武力自衛的最終基礎，就是承認每人皆有平等不被侵害的權利。最後，Delmas認為當政府意圖隱瞞與公眾利益相關的重要資料時，市民基於平等的知情權與利益，有責任暴露資料（例如公務員），但這往往意味着只能以違法手段破壞或入侵（遊行是不可能令政府自暴其惡的），美國的水門事件與早前的斯諾登事件就是最好的例證。

另一項原則「公平責任」指向的是市民的合作關係。社會提供安全穩定的生活環境，保障個人財產與各種權利，凡此種種皆依賴所有市民共同維繫，包括納稅，守法等等。市民既從社會合作得益，因此亦有義務貢獻一分力量，分擔責任，這是市民彼此間相互的道德責任。任何毫不付出而坐享其成的人，也就是搭順風車的人（free rider），就是把自己的利益看得比別人更重要（而沒有合理原因），道德上都是說不過去的。

兩種不公平社會 可武力抗爭

對應以上思路，Delmas認為「公平責任」在兩種不公平的社會基本合作模式下會要求市民和平或武力抗爭，維護各人的平等價值。一是出現剝削模式（exploitative scheme），制度上不合理地令部分人比其他持份者付出更多但收穫更少，例如馬克思所言資本主義下的無產階級，即是香港的一眾基層工人。另一種是傷害模式（harmful scheme），意指對合作群體外的成員施以懲罰式的傷害，例如男性對女性或同性戀者於工作或社會參與的排斥。Delmas強調，既然「公平責任」是市民彼此間相互的道德責任，那些既得利益者，例如地產商，其實有責任拒絕從剝削或傷害模式獲利，並致力反抗與改革此等制度，否則就是搭了別人的順風車，違反「公平責任」。即使閣下無意領受這些不應得的好處，但沉默而不反抗，就是認同，不見得能置身事外。

假設我們同意得益者應拒絕從剝削或傷害模式獲利，但實踐上該怎麼辦？Delmas指出得益者有3種方法終止獲取不應得的好處，分別是退出、補償與改革。要退出不平等的社會合作模式往往意味移民，實行上並不容易。補償雖然看似合理，但有兩個重大缺點：首先補償並沒有真正解決剝削或傷害的問題，更麻煩的是補償往往會加強不公平制度的合理性，令人產生一種「補償了就沒事」的錯覺，正當化自己的行為，是以並不可取。因此根據排除法，就只剩下改革一途。那麼如何能令改革變得可能呢？最有效的方法就是反抗制度，令公眾覺醒，並對政府施壓。這裏說的反抗當然包括和平示威，武力抗爭等等一切有效可行的手段。

舊制度得益者受害者 同時起來

Delmas一再強調，「公平責任」要求舊有制度的得益者與受害者同時起來抗爭，原因有二。從實利角度出發，雙方皆能從抗爭中有所收穫。得益者在抗爭成功後，雖然不能再從剝削或傷害模式獲利，但道德上不需再被譴責，不必為社會唾棄。受害者則在抗爭成功後，重新獲得公平待遇。可見這是雙贏的方案。另一方面，由道德觀點來看，得益者當然如前所述有道德責任拒絕坐享不應得的好處；但當得益者承擔責任，投身抗爭改革大業時，受害者亦不可袖手旁觀，否則也會成為搭順風車的人，坐享別人的抗爭成果。要知道抗爭者需要面對風險，而抗爭成功的話，公平制度是全體市民也能受惠的。個人認為Delmas最後這點可謂發人深省，香港人現時正身陷困境，被特權階級剝削與坐享其成，卻仍然不參與或支持抗爭，坐享年輕人的抗爭成果而恬不知恥，實在令人唏噓。

或許不少行動派會認為Delmas建基於道德證成的論點太學究和離地，不值一提。於此我想起最近廣為流傳的運動口號：「當獨裁成為事實，革命就是義務」，當中代表的其實亦是種道德訴求吧。縱使你不認同道德證成，但為武力抗爭提供堅實的道德理據，指出和平與武力抗爭源出一轍，至少能開拓某些守舊道德主義者對抗爭的想像，也為勇武派提供多一重的抗辯理由，總不能算是壞事。所謂兄弟爬山，各自努力，大概就是此意。

文//郭柏年

編輯//何敏慧

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