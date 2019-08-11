周日話題：脆弱的警隊管理層 鄉黑 神功 讀書郎

回歸以來，警隊向以其完備的接班計劃及部署自豪，在俗稱「七小福」（1處長＋2副處長＋4名高級助理處長）管理團隊中，有能文能武之將，但近年管理層明顯變質，有的與鄉黑交往甚密、有的以練神打「師傅到」而聞名，亦有不少袋住兩三個碩士學位但實戰欠奉的讀書郎，終在反送中一役激光中照射下，徹底暴露所謂完美部署，其實只是幻影一場。

究竟警隊管理團隊，是如何變成如斯脆弱。

選定「明日之星」 低調免出錯

回看回歸初年，警務處長「一哥」許淇安、曾蔭培、李明逵，基本上是威嚴管理年代的一哥，3人同是俗稱CID MAN刑偵調查出身，度橋諗計唔會輸，至2007年上任的鄧竟成，處理爭議事件如人肉路障而公開道歉後被稱為「Sorry sir」，但始終飛虎隊出身，較為公眾認受；至2011年出任一哥的曾偉雄，以至2015年上場的盧偉聰，開始令人懷疑其欠缺足夠能力能量駕御複雜社會環境。盧偉聰的指揮能力在警隊內部一直眾說紛紜，常有人不時提起在2016年旺角大衝突他至清晨才現身的一幕。

究竟一哥在內的的七小福成員，是如何揀出來？在2002年，在警務督察協會仍是敢言的年代，協會主席廖潔明就曾公開形容，警隊提拔人才方法是「蜜蜂式」，被認定為蜂后者會安排「餵食蜂皇漿」長大，意即是一批早已選定的警官，被重點栽培，不時派往海外受訓，如英國皇家國防學院、美國哈佛大學行政管理課程、內地公安大學指揮主管課程等，又會安排輪流擔任管理及行動崗位，在安全環境下升職，久而久之，為免升官途中出錯，造成「明日之星」警官趨向低調，甚至在職務上有不敢擔當之說。

帶兵叻讀書少 難出頭

當然，任何機構組織難免會及早挑選high-flyer重點培訓，但警隊在此極端「制度化」模式運作，一旦被揀中為「明日之星」警官，複製走明星道路，真正警務實戰帶兵的能力反不受重視。再者，過去十多年警隊內流行讀書文化，行動帶兵或查案表現優秀的探員，仕途晉升上，亦未必能跟公餘時全心去讀書考碩士博士學歷的「讀書郎」同袍較勁，故在軍器廠街警察總部內，碩士博士學歷者碰口碰面，隨便翻查資料，已可見近年有指是「隔代一哥」人選、未夠50歲的助理處長麥展豪，已有犯罪學、電子商務及公共行政學3個碩士學位，但外界包括傳媒都甚少在大型行動或案件中見其蹤影。

保安部經驗 與公安交涉

除了學歷，近年在警隊內有保安部（內部俗稱「公司」）即情報工作經驗，也成為晉升高層的一項重點考慮因素，盧偉聰曾長時間主管情報工作，上任時只集中講派駐國際刑警的經驗，但涉外其實也包括大量與內地公安部接觸。一個很明顯現象是，自2014年佔中後公安部與港警接觸更趨頻繁，而中聯辦內警聯部十分高調，由警隊高層到各員方組織都全方位聯絡，並造成警隊在港向上亦多了一層匯報的單位。

雖則「二哥」副處長（行動）鄧炳強也曾派駐里昂國際刑警負責跨境聯繫，但他開始廣為人知，始於2013年任元朗指揮官期間，出席鄉紳宴請的「小桃園飯局」，但這也無阻其官運仕途。反送中前兩年，他更是罕有地極早獲內部全面認定為儲君之身的二哥，不如以往兩位副處長常競爭至頭崩額裂最後一刻的情况，如曾偉雄與李家超之爭，李在角逐一哥落空後，才轉投問責官員之途。

警黑指控 關鍵人物無回應

近日最令公眾難以釋懷是，在7‧21元朗鄉黑無差別襲擊巿民一役，外界有強烈「警黑勾結」指控，矛頭直指鄧炳強與元朗鄉紳及黑幫的關係，但至逾兩星期多，鄧炳強是從未就此「污名」指控作任何公開回應，事實上，整個逾兩個月處理反送中示威者的警務行動中，鄧炳強未曾向外作一句公開回應。

歷任警隊一哥二哥，不少都曾公開申明「警黑勢不兩立」，現被安排上場接手處理亂局的劉業成（劉的別號因其名字與鋼閘公司同名，加上作風硬朗而來），去年退休前曾提及，他感到最不愉快是警察被示威者罵是「黑警」，強調警隊以打擊黑社會為目標。不過，警方執法不公偏袒鄉黑的觀感，已在過去的兩個月來深入民心，劉的出現，以至傳聞日後將有更多具經驗的退休警官「翻閹」（即退休後再聘用）回巢，最多只能增強警隊在處理大集會的能力，以減低防暴警胡亂衝入商場與示威者毆鬥，以至不停亂放過期催淚彈的場景，但長遠而言，警隊管理層脆弱化，如何面對內地公安體系與日趨增的指示及壓力，而是做到站在港人的福祉方面，將會是一個更需要正視的議題。

文//敢問

編輯//何敏慧

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