鄧正健形容今次運動的形態是「城市游擊」,而且在無大台之下,人人都是軍師,而社會更似已進入「類戰爭狀態」,連周街持刀隨機斬人都演變成日常,最讓他意外的反而是,仍然有很多人以為,可以在對自己生活毫無影響下支持運動。所以林鄭可以上一秒鐘說要聆聽年輕人,下一秒又信心滿滿說他們「have no stake in the society」?

問前途,有人話明預算案將派重金,有人計劃罷課,警隊則有異動。一直關注中美角力下香港如何轉身的王慧麟,則把注意力放在泛民議員身上,並說八月好關鍵——因為九月美國國會就要推動《香港人權及民主法案》。馬傑偉鑽進示威者暴烈的情緒溶爐並隨之翻騰了幾個星期,跟一二網民一樣,今周他也涉獵到神秘主義,且仍沉醉於雷射光波熱舞《激光中》之夜。

一切只見結愈拉愈緊,也明明白白地指向了短期內城市不會如常。誰可以叫誰「收手」?叫老師去跟學生喊話?製造更多的假信息去撐/打擊某某人?政府繼續「回應」但不答應任何訴求?

說八月,只餘下兩個星期。

文//黎佩芬

封面//李紹昌

美術//SIUKI

編輯//蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao