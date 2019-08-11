七情上面：殘酷青春 難得夢一場

朋友曾梓洋這幅照片把我內心難以言說的情緒凝固在一個迷幻的球體內，從中可窺探香港當下正在形成的集體潛意識。梓洋還寫了一首詩：

每一縷綠光

都是一個不服從的靈魂

把月亮拉到地表

以荒謬回絕荒謬

以夢境實現夢想

難得夢一場

革命不老

這個星期，暴力星火燎原，警暴爆發，黑道斬人，示威者縱火掟磚。其實，評論文章盡出，分析的火力與功力，近年罕見。可說的話說盡，民意要求獨立調查，清楚而強大。政府就是不聽，中央強壓，口頭上支撐林鄭這個道德破產的政警集團。元朗黑警勾結，證據昭昭。周一荃灣斬人見骨，兇徒在警察的指縫漏走。

論述恍如到盡頭 勇武派像「爆肌」的馬

令人憤怒的事例多不勝數。政權卸責，還滿口法治，稍有是非心與正義感的市民，五內翻騰。論述好像到了盡頭，說理完全沒有出路。另一方面，勇武升級，示威者滑進暴力的螺旋，講一百次仇恨生仇恨，都是對牛彈琴。勇武過了七月，盡情向警署掟石縱火，不再「手無寸鐵」，和理非勸止而不得。好比一頭「爆肌」的馬，馬力十足，策騎的位置懸空，怎樣跑？向哪一個方向衝刺？大家各說各話，不知爬上哪一座山，好像只能相信一個神秘黑洞，叫「連登智慧」。眼巴巴看見香港「攬炒」，快要掉進「死人冧樓」的深淵。道理說盡，眼淚流乾，絕望是一塊黑不透光的棺材板。

我一直有讀容格（Carl Jung）的學說。他的神秘主義傾向很難懂，也很迷人。我只是皮毛的認知，最初是熟習他的一些關鍵詞，似懂非懂。最不明白就是他的「集體潛意識」。但上個星期太空館「激光匯演」，讓我明白容格多一點，也讓灰暗的情緒稍為緩和了一點。

容格說：「完成一個人的命運，就是人生最大的成就。」他所說的不是宿命，而是在歷史脈絡中，將意識中的我，與潛意識之中的我，在矛盾之間統一，最後成全自我（他所指的individuation）。

在生命的旅程之中，我們往往被無名的、盲目的力量牽着鼻子走。當人漸漸成長而有所啟悟，意識到、自覺到社會加於己身的期望，並探索被壓抑的七情六欲，從而忠於自己，做自己。這是容格所說的成就自己的「命運」。

社運成功很重要 忠於自己更重要

我快要六十歲了。慶幸不再被社會角色牽着鼻子走，而能尋回內心那個愛哭愛笑的小孩子。我想，大多數香港人都希望調查問責，找出真相，希望香港有自由、民主、法治與人權。

對於今天的我而言，社運成功很重要；但更重要的是，無論成敗，我們能否如容格所言，完成「個人的命運」，在歷史的高潮、低潮，盛世與亂局之中，體認自己、忠於自己、做自己，站在善良正直那一邊。在這個標準之下，就算中共重典「平亂」，香港淪落為威權社會，大批異見者被關在牢獄，如果我們追求的不是仇恨、權力、破壞，而是在敗瓦中努力不懈地守護公義、自由與關愛，只要忠於善良的召喚，生命會在苦難中成全。

青少年不會滿足於「波叔派糖」式安撫

媒體所見，不論是親建制或是自由媒體，最搶鏡的就是暴力衝突，血淋淋的苦情故事，輕易成為頭條熱話。但暴力背後，那些是什麼人？我有不同的機會，在勇武現場以外接觸勇武派。當頭盔脫下，face mask解除，我直接感知的年輕人，大都有一顆赤子之心。大陸的價值觀與生活品味，他們不接受。香港大陸化，來勢洶洶，他們不接受。經濟上的甜頭與自由人權，如果必須二選其一，他們會選擇後者。香港的核心價值有別於大陸。「本土」是他們安身立命之本。他們可以清楚告訴你，遊行、說理、參選、靜坐、絕食、聯署，路路不通，他們哭了，上前線，受暴打，也會瘋狂還擊，但，有誰願意流汗、流淚、流血呢！？難道只是為了狂暴的快感？他們覺得香港橫又死豎又死，他們選擇同你死過。

我問八間大學的學生領袖，他們是否想過最壞的後果？是否真的願意吃子彈，是否願意受牢獄之苦？他們清楚地說，願意。林鄭如果以為經濟繁榮、搵到食、上到位，青少年就不會「搞事」，大部分上過街、爭取過的，都會不滿足於「波叔派糖」那種低庄的安撫手段。

青少年既有和平遊行的乖乖豬，也有視死如歸（不過又淆底）的勇武派。我的老朋友大都是五六十歲的銀髮族，你哋好心不要用自己的世界觀，套在年輕人頭上。無論你喜歡不喜歡，世界不是你的，不是習近平的，不是林鄭月娥的，世界是年輕人的。被控暴動罪以及他們的兄弟們，二十歲吧，還有五六十年在香港。你要麼把他們屠殺掉，或關進教導所，他們不死，他們都會在香港活下去，活到2047年之後。林鄭記者會說出「新」論，其實是老掉牙的舊論：拼經濟、求穩定，大家乖乖聽話，可以混一口飯吃。對不起，這樣的舊思維，青少年喝不下這杯茶。

左腦寫評論，右腦搞創作。香港人左腦發達：和理非，功利效率，四四六六「拆掂佢」。容格學說轉到右腦：直覺、感覺、情感、喜惡、聯想、創造。我覺得，今次社運，左腦的理性論走到盡頭，理智還是管用的，可加深了解「自由香港」面對「威權中國」的困境。但這兩個月，非理性（沒貶意）的感情力量，是社運主要的驅動力。心理學101：意識層面的理智活動，只是社會民心之中的一小部分。冰山頂尖之下，有很大很深的潛意識與創造力。容格其中一個創見是「集體潛意識」。個人的深層情感與情緒，與社會有共通的根脈連結，他說：「夢是個人的神話，神話是集體的夢。」

過去與現在 感情再次結盟

上星期二，浸會學生因身上有多支鐳射筆而被捕。星期三，在尖沙嘴太空館，大批市民帶laser pointer集會。激光中，火加光，等於我。所創造出來的巨蛋、螢光、老歌、重唱、嘉年華、個多月暴力衝突之後的情緒大爆發，星光下，新月前，Star Wars情懷，解放軍兵臨城下之前的狂歡，管他生生死死，今晚我唱盡我歌，施展我一身解數，在投影機前跳出自由舞步。羅文老歌之外，有Beyond的社運金曲，一生不覊放縱愛自由，懼怕一天會跌倒。

過去與現在，舊酒新瓶，感情再次結盟。樂隊RubberBand名曲《發現號》，千人合唱，有老鬼，有十三四歲的新丁：撞進了冰山，捲上了急灣，一秒從未想拆返。在暴力升級的八月，萬萬想不到，意外的叉頸拘捕，創造一場如夢似真的幻彩射香江，沒有攻擊性的殺傷力，卻有奇妙無比的創造力。容格說，製造象徵的能力，是心靈能量最奧秘的潛能。而這種在香港急速累積的符號與象徵，驅動社運，將會成為一代人的神話。

六月、七月、八月，香港的集體，湧現多種能量十足的景象：催淚煙有如「仙境」、暴警的長盾有如冥頑不靈的步步進逼、頭盔口罩雨傘是弱者的盔甲、以暴易暴的狂喜、快感血流披面、林鄭的眼神是邪魔入裏的狠心、特區高官是吃糧棧位的喪屍、黑道施暴是麻甩佬收錢做嘢的大龍鳳……這一切，形象與情緒，都會滑進青年示威者的潛意識，左右他們下半生的觀感與行為。

抗爭與快樂 可瞬間展現眼前

上文帶負面情緒的符號之外，我們更需善良的符號。和理非集會依然可愛。情侶湯先生與杜小姐，被控暴動，在風風火火的時分，共證婚盟，赴湯蹈火，在所不辭，他們的婚禮，會收藏在抗爭者的心裏。太空館的逆權派對，是罕有的快樂抗爭，大家必須銘記，良知、抗爭與快樂，可以在你我不能預知的瞬間展現眼前。這是困苦勞累的小休，這是笑對風雨的能耐。年輕人唔buy「繁榮穩定就是一切」，他們的神話不再是李嘉誠，他們的神話是今年盛夏的瘋狂舞曲。

文//馬傑偉

圖//曾梓洋

編輯//楊焜庭

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao