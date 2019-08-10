為人類遺產癒傷 文物修復師守護歷史

推開博物館大門，在燈光照射下的文物，散發出的氣場和歲月痕迹就是它們的魅力來源。然而主角背後，有一班文物修復專家在默默耕耘，為文物延續生命，猶如歷史守護者。

本港的文物修復師主要為康文署的博物館服務；另外，坊間亦有文物修復師，多以自由工作者身分，為拍賣行、私人博物館工作。雖然是同一行業，但不同服務對象對文物修復定義不同，處理文物的方法都有差異。

阻止文物惡化 保留珍貴瑕疵

本港公營博物館的文物修復工作，均由康文署轄下的文物修復辦事處負責，辦事處館長（立體文物）謝志遠藉英文用字解釋，辦事處的英文名字是Conservation Office，坊間部分私人修復機構會用Restoration，兩者皆指修復一些東西，但實際差異卻很大，「以restoration角度，例如一張舊椅爛了一隻腳，師傅會補番腳、打磨、塗保護層；但全世界做conservation的，包括政府和私人機構，都抱同一準則：只為阻止文物惡化，干擾愈少愈好。我們每個工序，其實都在帶走表面一些材料，但文物本身，包括瑕疵部分都是資訊、歷史一部分」。他舉例，主流價值認為銀器生鏽發黑不美觀，「但一件銀器是否『立立令』就最好？」他指出這些「不完美」也是文物珍貴的一部分，如非必要不會修復。修復與否，準則在瑕疵部分是否正在破壞文物，令它狀况變差。而坊間大部分文物修復工作，因需要顧及市場價值，修復手法及原則或會不同。謝志遠強調，團隊對館內所有文物都「一視同仁」，不論外界覺得是否值錢、稀有，只要能成為博物館館藏，一定有它的原因和價值。

本港主要的博物館，例如香港歷史博物館、香港文化博物館、香港藝術館都有文物修復師駐守。整個團隊約40人，分有平面及立體共10個小組，負責政府各大小博物館，不同類型文物如書畫、陶瓷、檔案及繕本、金屬品、木器等修復工作。博物館館藏逾百萬件，哪件文物需要復修，由各館長向文物修復團隊提出，「他們想聽取我們意見時，我們便會跟進」。謝志遠表示，團隊會先評估文物狀况，按將來用途，例如是否展覽在即、需要外借等而提出修復方法，就像醫生睇症，「修復後會給予意見，例如儲存環境、運輸過程的注意事項」。

憶修復滅火輪 缺經驗大挑戰

謝志遠入行逾廿年，專門修復金屬文物，當中以處理本地出土文物難度最高，「因本港環海，土壤中含大量鹽分，很大機會出現『有害鏽』，如果不快手處理，會惡化得很快，但偏偏除鹽過程需要好多步驟」。他又分享，本港常有大型基建工程，不時都會出土文物，當中以銅錢佔最多，常被古人用作陪葬品，即使屍骨已完全腐蝕，銅錢依然保留下來。至於職業生涯中最大的挑戰，必數2002年修復葛量洪號滅火輪（Fireboat Alexander Grantham），「以單一文物來說，應該是本港修復史上體積最大、為時最長的一次」，當時修復工作長達9個月。

葛量洪號滅火輪乃1953至2002年間，香港消防處滅火輪隊的旗艦，退役後於2007年變身展覽館，「停泊」在鰂魚涌公園內，展出香港海上救援歷史。他憶述：「滅火輪排水量超過500噸，整體結構複雜，所涉及的修復技術比處理一般金屬類文物複雜。本地團隊當時實在欠缺相關經驗，因此大家都要不斷惡補知識，了解輪船結構及學習其鏽蝕機理，並求問外國專家有關修復歷史船隻的經驗。例如船體主結構以英國勞埃德船級社所認證的甲級鋼材製造，需要以獨特的噴砂技術徹底清除鋼材上的鐵鏽，並配合高壓熱水去除殘餘的鹽分等。」

3D掃描捕捉細節 修復快靚正

隨着科技發展，今天文物復修亦應用了不少高科技儀器。例如X射線分析儀，可更準確地透視文物狀况及內部結構，謝志遠舉例，「一些細小的文物如銅錢，會藏於泥塊深處，肉眼實在難以判斷內裏埋藏了什麼文物、數量、種類及狀况，但分析儀能協助我們了解相關資訊，有助制定更準確的修復方法」。辦事處近年亦引入3D掃描器，只需十數秒，便能仔細記錄文物，找出文物復修師肉眼看不到的細節。「以往倚賴傳統方法如拍照、畫圖、文字描述記錄文物狀况，但有了新技術，有助同事了解文物更多，有利復修及研究工作。」

他以眼前的滅火輪船鐘複製品為例，「船鐘實物是銅質，十分重，但用了3D掃描，再1比1打印出來後，不但更輕，鐘面細節也十分清晰，方便我們了解文物特質。你見鐘面上刻有英文字，英文字上有洞孔，因為以前刻字前會先用鑽嘴定位，如我們用傳統方法，未必能準備記錄洞孔大小與深度，但這技術能記錄所有數據，有助了解背後技藝，萬一將來船鐘損毁了，我們亦有資料參考，從而制訂最適合的修復方法」。最後謝志遠補充，高科技儀器只屬輔助性質，最重要是手藝，依靠同事觀察入微，以雙手逐步復修。

借藏品辦展覽 抵港開箱秒秒驚心

本港博物館展覽除了展出本身館藏，亦會向外國及內地博物館商借藏品辦展。文物修復師另一任務，就是前往合作的博物館，負責點交工作，確保文物在運送前一切安好。還記得某年，香港歷史博物館曾舉辦秦朝兵馬俑展覽嗎？百多件文物，包括多個秦俑抵港前，就是由謝志遠和同事親自到西安點交。「每個秦俑都要驗過摸過才知狀况，又要確保入箱包裝前做足保護工夫，以免運輸過程出問題。」他坦言每次借展，每件展品抵港後打開「寶箱」，都是一秒一驚心。如有損壞，本港專家會修復文物嗎？「按情况而定。如有問題，我們會與對方討論，究竟損壞情况會否影響展出。如果依然能穩定展出，我們建議展覽後才歸還對方復修，因為當地專家最熟悉該文物，亦是尊重對方的一種表現。」

文：歐慧兒

編輯：林曉慧

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