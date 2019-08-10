潮流藝術：Figure之父上海個展 以玩具包裝為靈感

藝術品都是玩具 玩具都是藝術品

Michael Lau認為玩具是稀世珍寶，激發他的藝術創作靈感，塑造出他的鮮明藝術方向。他的人偶作品曾於倫敦、巴黎、台灣等地展出，今次於上海展出的展品系列，包括「瘋狂兒童」、「6吋搪膠人偶」、「What? We: Want!」，以及較新創作的「包裝改變系列」和「文字系列」。他認為，對不少玩具收藏家來說，出色的玩具包裝有其觀賞和收藏的意義，於是製作了以玩具包裝為靈感的「包裝改變系列」；「文字系列」則是他的最新創作，漢字在中國傳統書畫中扮演重要角色，他被畫像表意卻又內含諷刺意味的象形文字吸引，於是將自己創作的角色融入到象形文字中，用現代眼光解讀象形字。

■劉建文上海個展

「全收！」私人洽購展覽

日期：8月31日至9月12日

時間：上午10:00至下午5:30

地點：佳士得上海藝術空間（上海圓明園路97號安培洋行2層）

網址：www.christies.com

文：Tung Cheung