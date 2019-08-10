曾兼職送貨 受港產片鼓勵 Smiley Face畫家勇敢發夢

展覽主題叫「假如我有一個夢」，展出Madsaki受香港電影、Andy Warhol啟發的系列作品。「我很愛香港，今次的香港電影系列畫作是特意為香港人而畫的。」他輕鬆又搞笑，談到周星馳便浮現誇張神情。「他的作品太有趣了！」但星爺並沒成為其畫作的主角，他反而選了《功夫》裏元秋飾演毋懼黑幫的包租婆。「她的大臉迫爆鏡頭，頭上滿佈髮捲，罵人時七情上面，我覺得她才是主角！」Madsaki的人像有個特色，時常用「smiley face」圖案繪畫臉孔。當包租婆換上笑臉後隨即怒氣全消。「沒特別原因，只是懶畫！」

日本新貴藝術家 村上隆都like

這位炙手可熱的藝術家，連村上隆也曾在其Instagram上留言讚賞。Madsaki在職涯上吃過不少苦，有很多催淚經歷，成名前有如星爺飾演的小人物，曾「Be water」融入不同行業，如送貨工人、的士司機、餐廳侍應等，見識不少「包租婆」般的潑辣人物。「有目標就捱得過，為堅持藝術夢，我不介意做兼職，只擔心迷失自己。」《重慶森林》中王菲飾演的角色就很觸動他。「她在人煙稠密的城市中尋找自己，後來在玻璃的倒影中找到了。」對Madsaki來說自己的作品就像一面鏡，堅持創作便可驅散雲霧，看清自己的藝術家身分。

學李小龍「Be water」

Madsaki很喜歡李小龍，在Instagram展示一幅受《龍爭虎鬥》啟發的作品後，有人以李氏名句「Be like water」回應。「他是英雄，無論在美、日和香港都很出名。」體型上Madsaki和李小龍相差甚遠，但精神上卻同樣勇武。初職設計師薪金低、工時長，客人的尖酸要求就像一記悶棍。「但既然喜歡就不要放棄，just go！」除了「Be water」，李小龍也常把「Honestly expressing yourself」掛在嘴邊。Madsaki說設計師難免要畫商業作品，但也要想法子保留自己的想法。「若沒觸動點，還能畫什麼？」

■Madsaki「假如我有一個夢」展覽

日期：即日至8月17日

時間：早上11:00至晚上7:00（逢周日、一休息）

地點：中環干諾道中50號17樓貝浩登畫廊

網址：www.perrotin.com/cn/exhibitions/current

文：呂瑋宗

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com