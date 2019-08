光影下賞花海看富士山

【明報專訊】同樣是來自日本的團隊,「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展為大家帶來另一種日本風味。互動光雕設計團隊NAKED Inc.曾8次在東京與京都舉行「FLOWERS BY NAKED」夢幻光雕巡展,今年首次來港設計了同樣以花為主題的光影互動展覽,當中的互動藝術裝置包括以3D投影出紅櫻等春花,以及記錄着「FLOWERS BY NAKED」故事的巨大書形投影「BIG BOOK」、臉一靠近就會花香撲鼻的「Cosmos」、用手「打開」窗戶,就會見到融合日本傳統風景及和歌的「Window of the Ancient and Modern」,以及綻放10種不同櫻花的「SAKURA WALL」,為香港人帶來不一樣的賞花之旅。