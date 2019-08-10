光影下賞花海看富士山

●社長訪問

作品觸動參觀者心靈

村松亮太郎是NAKED Inc.的社長，他出身於電影圈，既是演員又是導演，在日本除了舉辦大型展覽，於代代木公園更有一間TREE by NAKED——把美食結合光雕投影及VR體驗的餐廳。村松亮太郎指是因為在TREE by NAKED遇到很多香港遊客，對他們印象十分好，加上覺得香港人對賞花的感覺跟日本人也相似，所以選擇了香港作首個海外展覽地點。

以花作展覽主題，是因為村松亮太郎認為沒有人會討厭花，而且把展覽設計成一個花園，就是希望大家能自由自在地在當中體驗、感受。或許有人覺得他們的作品跟日本另一著名藝術團隊teamLab相似，村松亮太郎指自己雖然沒有參觀過teamLab的作品，然而有朋友看過兩者，告訴他其實是截然不同的感覺。「我們並不是科技先行，設計時，我們會想如何由人出發，去體驗作品中的故事、世界。」就好像作品中的蒲公英「Dandelion」，他是想參觀者在吹動蒲公英的同時，回憶兒時拿起蒲公英輕吹的快樂感覺，這就是他所說的，最着重參觀者「感受」。

■「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展

展覽日期：即日至9月1日

開放時間：周一至五上午11:00至晚上9:00，周六及日下午4:00至晚上7:00（每小時3節，每節20分鐘）

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

入場方法：即場讚好「MOSTown新港城中心」facebook專頁或追蹤Instagram帳戶，即可免費入場

網址：mostown-flowersbynaked.hkevents.hk