日韓人氣展登陸香港 跟千尋冒險 等待龍貓巴士

走進吉卜力世界 遇上移動城堡

提起吉卜力動畫，相信大家也不會感到陌生，從1980年代的《龍貓》、《魔女宅急便》，到1990年代的《幽靈公主》，甚至千禧後的《千與千尋》和《哈爾移動城堡》，無論你是哪個年齡層，總曾被其中的故事觸動過。今次「吉卜力的動畫世界」展覽香港站不但給大家一次過重溫多齣宮崎駿與高畑勳電影中的經典場景，其中一些展品不但會「郁動」，更加入互動元素，讓參觀者走進其中化身成電影一角，重溫童年回憶。

●會長訪問

生活再苦 總有小幸福

吉卜力工作室會長星野康二在展覽開幕日到場支持，難得到港，就讓他和《明報》讀者分享有關這次展覽和吉卜力的小秘聞吧！

問：你希望參觀者懷着什麼心情欣賞這展覽？

星野：我們的電影都有一個明顯主題，就是說生存是一件美好的事，即生活再苦，總會有一些小幸福發生。希望大家來看到這些場景，可以感受到吉卜力電影中的主題，如生命的美好、親情及友情。這些電影也許能給觀眾一種懷念（過去）的感覺，希望這種感覺可以如紀念品一般，給大家回家。

問：吉卜力作品雖然都是動畫，但每齣都有着複雜、賺人熱淚或叫人反思等主題思想。有時候觀眾會覺得比較沉重，其實最初設定觀眾群是小孩、青年人還是成年人？

星野：我們一開始並沒有設定觀眾群，如剛才所說，吉卜力的電影都是說到生存是一件重要的事，雖然電影中並沒有太多的說明。希望觀眾欣賞時，會自己感受、思考和消化。

問：《龍貓》並非吉卜力首部作品，為何會以totoro作工作室標誌？是因為它太可愛？還是在日本和地界各地都是最受矚目的角色？

星野：這確是個有趣的問題啊！我也沒有刻意去想過，也不跟它是否可愛有關。它的確是很受歡迎，不過用來作標誌，只是一個偶然吧。

問：Fans都想知道他們喜愛的作品會不會有續集，如《龍貓》、《千與千尋》？

星野：（笑）宮崎駿曾半開玩笑的說過，在吉卜力快要破產的時候，便會打算推出《龍貓》續集。這當然都是說笑的啦！

■「吉卜力的動畫世界」香港站

展覽日期：即日至11月3日

開放時間：上午11:00至晚上10:00

地點：九龍灣常悅道18號Portal 6311

票價：周一至五$188，周六及日$228；全日制學生、4至15歲小童、殘疾人士、65歲或以上人士，周一至五$128，周六及日$168

網址：www.ghiblihk.com

文：顏燕雯

模特兒：Francesca、Yoko

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com