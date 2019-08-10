潮州天天直送食材 架忌冷正宗滋味 以魚當飯

普寧鹽水豆腐 外脆內嫩富豆香

坊間不少潮州菜館都會從九龍城的潮州雜貨舖訂購食材，又或是由廚師每月回鄉幾次，帶回家鄉土產到店內烹調。但新開張的潮州風味酒家卻不惜工本，每天從潮汕地區輸入食材，其中包括來自普寧的鹽水豆腐，外脆內嫩，不少人稱讚其富豆香。天天到港的還有獅頭鵝，是潮州店中不可缺少的菜式。一份例牌鵝片分量適中，雖然鹵水稍稍偏鹹，但鵝肉實淨富口感。店內的鹵水菜選擇超過20款，除了鵝肝、鵝腎、鵝腸、鵝紅等，尚有豬生腸、豬頸肉、墨魚、紅腸等。

所謂「有魚無飯」、「以魚當飯」，指的正是潮州魚飯。潮州人把魚煮熟放涼，拆肉當飯食，是家家戶戶享用魚鮮的常見做法。

三鬚魚實肉少骨 蘸豆醬開胃

潮州風味酒家從汕頭入口新鮮三鬚魚（又稱三蘇魚），正是魚飯常見食材之一，刺骨少，肉質結實富魚香。客人亦可選元朗烏頭，開腹起骨再上碟，夾魚肉時也不必費神挑骨。另外還有馬友、池魚等選擇。夾起魚肉，蘸一點潮汕傳統的豆醬，配白飯或番薯粥一樣開胃。潮州人愛吃的凍蟹同樣是每天鮮活到港，廚師指每隻約重16至18両正是蟹肉最幼嫩鮮甜的重量。凍蟹每天製作，冷藏8至10小時，若冷凍時間過長，就會影響蟹肉味道。

功夫「湯」 潮州青橄欖當主角

食潮菜飲功夫茶屬正常事，但若捧在手上的茶壺盛載的是熱湯而非濃茶，就添幾分驚喜。廚師在小巧的茶壺內放入湯料，再入爐燉2至3小時。3款湯（每款每位$38至$88）都是以潮州青橄欖為主角，可選燉白肺、燉螺頭或燉鴨。熱「茶」會連同茶壺一併送到桌上，一人一壺，自斟自飲。湯頭清香甘甜，不能錯過。店內亦自家製清心丸，配綠豆爽、薑薯或柿餅，是地道的潮州甜點，「架忌冷」自當有共鳴。

■潮州風味酒家

地址：西營盤第二街68至80號裕新大廈第一座地下3號舖

查詢：2968 0238

文：黃怡穎

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com