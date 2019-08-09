盧凱彤紀念展 傾聽珍貴影音

重現Ellen錄音狀態

3月盧凱彤（Ellen）生日時，她的太太余靜萍（小余）在台灣舉辦了「你的左手我的右手」展覽。8月她離世1年，本地將舉行「盧凱彤Come What May紀念音樂會」及同名紀念展覽。郭啟華作為香港展的策展人，提及台灣展無論是盧凱彤和小余的手抄電郵、盧凱彤的畫、小余的照片，都十分personal，更不用說結婚片段，「整個方向是非常私人的，從小余的角度去看，也讓歌迷可以走進她們兩個人的世界」。香港展除了帶來台灣展的部分內容，展出盧凱彤相關照片之外，會更突出音樂的部分。「把一些人山人海studio裏，Ellen平時錄音的狀態重現出來。我們會把錄音時的一些設備和家具帶過去，大家可以大概看到她平時錄音的氛圍，也會聽到一些沒有機會聽到的一些東西。」現場亦有放映盧凱彤的影音，有些也是很少機會見到的片段。

紀念展和音樂會的名字叫Come What May，來自將在本月推出的盧凱彤新專輯中的一首歌。參與專輯製作、也是音樂會music director的蔡德才（Jason）表示：「我們跟Ellen的計劃是做6首歌，Come what may是其中一首。4首已經錄完，另外有兩首，她沒辦法錄，所以現在是用她demo的vocal完成。」（盧凱彤過世1年的當天新專輯中的《圓謊》率先推出）音樂會一連6場，The Ripples Band將聯同盧凱彤好友，共同演繹其新歌和舊作。音樂會還特別請來香港大學內地學生及校友組成的銀河總會合唱團參與演出，「他們曾經編過一首Ellen的歌《雀斑》」。

尋找自己的聲音

同為The Ripples Band成員的鋼琴手孫偉明（Anthony Sun），在今年第30屆台灣金曲獎與陳奕迅、岑寧兒代王雙駿領取「最佳專輯製作人獎」時說：「我在這裏借一個機會謝謝盧凱彤。」盧凱彤在the duo band成員共同創作的專輯L.O.V.E.中，與孫偉明合作歌曲《海裏睡人》，孫偉明回憶起創作經過，the duo band每個成員要寫一首歌，在他完全不知道怎樣出發，也沒有什麼題材時，盧凱彤就跟他講出一個概念，「我想這首歌有這樣幾個音」，然後就趁着台上在綵排，環境很吵，只有一部鋼琴下，他彈她唱，也有大概的詞，便有了初稿，「雖然不是最終的版本，可是已經有那種情緒或者是氣氛，她重複地唱，我就寫了第二段……」

天分多好也有信心不夠的時候。蔡德才坦言盧凱彤在第一張單飛專輯《掀起》時一直都在尋找自己的聲音：「at17的時候她對於自己的聲音沒有identity，覺得自己只是合唱，對我來講沒有這個感覺，at17時她也有獨唱，已經有自己聲音的一種風格。到第二張專輯我覺得她開始沒有這個疑惑。」當初盧凱彤對自己的歌詞水平也不算有信心，郭啟華說：「畢竟我也有寫歌詞，我就很認真跟她說，『我去評定的話，你歌詞的好是一個非常高的水平，林夕有時候也會說給你寫詞壓力很大，因為你已經寫得很好，而且你的歌詞有你的一種風格』。」

即將面世的新專輯中會收錄盧凱彤曾經發表過的《光》，由郭啟華填詞，這首歌是從余靜萍的角度講述二人當初分手時的痛苦，填好後，早已走入婚姻的二人都在問是否將當初的掙扎寫得太積極。但郭啟華認為這首歌「不止代表小余的一個角度，也是我們在盧凱彤身邊的人，我們看到她常在黑暗裏頭，但我們從小看着她長大，看到她非常光明的時候也很多，從很多光明很多快樂的一個人慢慢生病了，很多黑暗罩着她，我們常常相信裏面有很多光明的，也希望把黑暗趕出去找到光明」。

■盧凱彤Come What May紀念展覽

日期：8月26日至9月1日

地點：香港藝術中心4樓 包氏畫廊

票價：$30

查詢：bit.ly/2YR5h3n

文：彭月

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com