媒體藝術家跨界 木偶也迷「網」 鍾馗坐航拍機逃出地府

「傳統來說行內人不能吃蟹，師父那一輩人很多都不吃。因為『相公爺』（註：掌管民間戲曲音樂等的神祇）是被蟹救回一命的。」黃暉伸手以示頭頂的相公爺木偶，說乃已故師父黃奕缺親手製作，彌足珍貴。有關相公爺之傳說紛紜，另稱為田都元帥、田府老爺等，有指其精通音樂，乃受民間戲曲技藝界信奉。黃暉又說：「女子以前不許坐在戲箱，現在都可以。不過，行規仍是女子不能碰相公爺木偶。」

白骨精打機「食雞」解悶

傳統往往是文化精髓，透過生命影響生命傳承技藝與習俗。惟因應時代進步，傳統保存什麼，如何保存是一大要素，讓文化真正「活」下去。跟前還坐着現居美國的eteam成員Franziska Lamprecht、Hajoe Moderegger，剛剛到港不久，將與黃暉重演木偶劇《鍾馗．地府重塑》。醉心媒體藝術及地景藝術創作的他們在台灣接觸到布袋戲，於李天祿布袋戲文物館創作影片，萌生興趣。直至前年在浸大視覺藝術院參加學者駐留計劃，二人決意找尋香港木偶戲文化，迅即去敲黃師傅的門，畢竟為行內碩果僅存。

地府Wi-Fi 打開「現代」眼界

《大名府》、《金山戰鼓》、《嫦娥奔月》、《金猴降妖》等劇目黃師傅得心應手，eteam經約兩個月資料蒐集，偏愛鍾馗一角。黃暉招牌戲碼《鍾馗醉酒》為約15分鐘提線木偶折子戲，講述秀才鍾馗文章魁首，唐皇卻以貌取人，拒授功名，鍾馗憤而自盡。地府閻王封鍾馗為驅魔大臣，他仍時時借酒澆愁。eteam與黃暉決定將反派白骨精設定為與鍾馗同病相憐，介紹鍾氏一起打機「食雞」（線上遊戲用語，解作某指定遊戲或勝出）解悶。黃暉認為放膽一試未嘗不可：「材料我們有，如何炒成一碟菜？鍾馗、白骨精角色一直都有，思維未必想到讓他們做朋友，兩名藝術家卻沒受傳統影響。」Franziska首次學習提線，使用28條線控制白骨精木偶。除跟隨黃師傅指示的傳統，她嘗試將鼎鼎大名舞者Pina Bausch的舞步融入其中。

木偶加航拍機演出難度高

「當你控制一架航拍機，其實跟師傅扯線把木偶動起來概念相似。」Hajoe說。劇目中心思想探索虛擬、空間及現實，加入城市人日常慣用科技，交織古今生死時空。當中，最富挑戰要數航拍機與鍾馗「共舞」。故事講到鍾馗得到地府Wi-Fi使用權後，透過網絡見識「現代」社會，聯絡到某網站求助，欲穿梭時空前往。來帶他飛走的，正正是航拍機。

「在細小場地，要把航拍機飛至師傅上方或附近但不可撞到他。我們在航拍機繫上繩子，而師傅要讓鍾馗『捉』着繩子飛，但又不至於把機絆下來。」Hajoe解釋常用戶外航拍機有GPS定位系統協助穩定機身，惟室內場地依靠遙控技術。場內Wi-Fi、冷氣、磁石、通訊用品均有可能干擾飛行，每次「入台」均要重點排練此部分，加以調整。Hajoe透露正在研發和編制室內的GPS飛行程式，望日後表演能以「無人駕駛」控制更多航拍機。

眼見Hajoe說得手舞足蹈，身旁的黃師傅趕緊點頭，說此段相當考功夫。他指出平時演鍾馗提線木偶已經不易，皆因鍾馗為正派角色，動作不是威武，就要利落：「有一次演小和尚提線木偶，因為檢查不足，公仔兩條『頭釘線』，其中一線做做吓斷了。小和尚的頭側了一邊。由於它是滑稽角色，不至於出醜。或是有些線打纏了，你抽幾下慢慢可把線分開。但在鍾馗就不可以，它每一個動作要清楚。」今次算是動作最大的一段提線表演，過程尤需冷靜專注，呈現穿越的離奇場面。

看着師傅靈巧游走千絲萬縷，眾人卻早早按手機按到關節僵硬。劇目呈現傳統技藝與時代變更的衝突感，對比強烈。木偶戲為本港非物質文化遺產，分提線木偶戲、掌中木偶戲（布袋戲）、仗頭木偶戲、皮影戲四大類。

黃暉生於福建「木偶之鄉」，從小浸淫當地戲壇所念的「傀儡話」中，來港後17歲開始正式學師。由市中心酒樓大小場合，至遠及沙頭角的木偶神功戲，他一演演足40多年。黃師傅感慨指出，1990年代尾至2000年代中為經營最低潮。近年，政府至社會各界對傳統技藝的關注提升，惟他坦言難有正式拜師學藝者，主要以興趣班為主，觀眾群亦不太龐大，傳承問題依然嚴峻。

「天堂」只是另一個地獄？

「『看不見』（invisible）是一個重要的命題。科技及虛擬世界發展，有份令一些傳統技藝工業被淘汰。如果你問小孩要木偶還是手機，他們會大叫手機。這裏便包含消失的意味。」Hajoe說。於《鍾馗．地府重塑》，團隊特意安排數台中型屏幕一字排開作為舞台布景，而非使用大熒幕，讓觀眾視野聚焦至地上木偶。然而屏幕後面坐着一些小演員，不斷玩手機遊戲。明明跟前的木偶戲多精彩，他們只低頭凝視手機，突顯出技藝的困境。觀眾其實亦被「引誘」看屏幕內容，來回一場看到與看不到的角力。

劇中進一步探討虛實之間，人物苦苦建立「被看見」的模樣。鍾馗終被航拍機傳送至現代，本來以為柳暗花明，誰知他再次被嘲弄外貌古怪，大為傷心。Franziska說傳統劇本中鍾馗的煩惱，現時以不同形式出現：「網絡呈現出來的現代好像是繽紛的，令鍾馗以為是個天堂。原來都不是真的，他更為困惑了。還是這裏是另一個地獄呢？鍾馗又要追求別人如何看他。」就如每天打開網上社交平台，人人都圍着一份包裝，透過精心挑選的內容及相片，建立某種身分。鍾馗後段改以較細小的掌中木偶出現，彷彿面目全非。此降妖將最後能否找到自我，至少自己「看見」自己，此先賣個關子。

理論說多了，黃師傅早已牽着鍾馗揮劍幾回，讓攝影師拍好照片。實力是不用裝的。從黃暉口中得知，傳統提線木偶表演中，演員其實要躲藏起來。至1990年代黃奕缺認為觀眾常常對後台、控制木偶的技巧大感好奇，決定讓演員現身舞台表演，令表演者「被看見」，盡顯貨真價實，當時亦令人非常驚喜。來回破舊與立新之間，木偶戲也在找尋它的生命。

■《鍾馗．地府重塑》

日期：8月10、11日

時間：首天下午3:00及晚上8:00；翌日下午3:00

地點：石硤尾白田街30號JCCAC賽馬會黑盒劇場

門票：$150（於JCCAC售票處及 art-mate網站發售）

查詢：6333 6213、http://facebook.com/hkpsac

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com